Курс валют у Луцьку на 3 червня
Сьогодні, 09:05
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,839, а продаж - 26,127.
Євро при купівлі становить - 30,078, при продажу - 30,694.
Курс російського рубля: купівля - 0,371, продаж - 0,431.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,675, продаж - 7,298.
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Євро при купівлі становить - 30,078, при продажу - 30,694.
Курс російського рубля: купівля - 0,371, продаж - 0,431.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,675, продаж - 7,298.
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