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Курс валют у Луцьку на 3 червня

Курс валют у Луцьку на 3 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,839, а продаж - 26,127.

Євро при купівлі становить - 30,078, при продажу - 30,694.

Курс російського рубля: купівля - 0,371, продаж - 0,431.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,675, продаж - 7,298.

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Теги: курс валют, Луцьк
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