Курс валют у Луцьку на 3 червня





Євро при купівлі становить - 30,078, при продажу - 30,694.



Курс російського рубля: купівля - 0,371, продаж - 0,431.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,675, продаж - 7,298.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,839, а продаж - 26,127.Євро при купівлі становить - 30,078, при продажу - 30,694.Курс російського рубля: купівля - 0,371, продаж - 0,431.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,675, продаж - 7,298.

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