Волинянин, який пропустив через кордон 1,5 тонни контрабандного бурштину, став начальником митниці у Тернополі





Він став заступником керівника, керівником управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці ДФС, - повідомляє



СКАНДАЛ НА ВОЛИНСЬКІЙ МИТНИЦІ



Попередньо Євгеній Шелігацький обіймав посаду заступника керівника управління боротьби з митними правопорушеннями, керівника відділу протидії митним правопорушенням Волинської митниці ДФС, а потім заступника керівника управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, керівника відділу оперативного реагування Волинської митниці ДФС.



Свого часу митник відзначився у скандальному інциденті на Волинській митниці, коли на початку березня 2016 року польські митники виявили майже 1,5 тонни бурштину на пункті пропуску «Дорогуськ» у вантажівці, яка прямувала з України.



Вартість каміння оцінили у понад 5 мільйонів євро. Тоді ця партія бурштину, затримана на кордоні, стала рекордною. Українські прикордонники та митники згодом пояснювали, що вантаж на українській стороні не перевіряли, бо він був повністю оформленим на внутрішній митниці України. Окрім того, на митниці тоді не працював сканер для виявлення контрабанди.



За результатами інциденту центральний апарат Державної фіскальної служби України призначив службове розслідування, в ході якого до відповідальності притягнули 12 працівників Волинської митниці, із яких 5 звільнили, а ще 7 отримали догани. Догану за неналежне виконання посадових обов’язків оголосили також Євгенію Шелігацькому.



ЖИТТЯ НА ЗАРПЛАТУ



Єдиним джерелом доходу митника, згідно з даними, які містяться в його декларації за 2017 рік, є заробітна плата.



Окрім того, він є власником квартири площею 32 кв. м у Києві, житлового будинку площею 84,4 кв. м та двох земельних ділянок (981 та 1500 кв. м) у селі Головине Черняхівського району Житомирської області. Євгеній Шелігацький також має право користування на квартиру площею 120,5 кв. м у Ковелі Волинської області.



Єдиний автомобіль, згаданий у декларації митника, зареєстрований на його батьку. Це Suzuki New Grand Vitara 2008 року випуску.



Водночас минулого року зарплатня Євгенія Шелігацького зросла на 81,983 тисячі гривень. Так, у 2016 році заробітна плата митника становила 99,437 тисячі гривень, а у 2017 році своєю чергою сягнула 181,42 тисячі гривень.

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