Луцький «Промінь» запрошує на веселі розваги до Дня тата*
Сьогодні, 11:55
РЦ «Промінь» разом з Дитячим розважальним комплексом «Смугастий носоріг» готує цікаву і наповнену яскравими сюрпризами програму!
Вже 17 червня!
Художні майстер-класи, конкурси та розіграші, фейс-арт, лотерея від Смугастого з подарунками, багато веселощів та позитивних емоцій!
Святкуй #зпроменемвсерці
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вже 17 червня!
Художні майстер-класи, конкурси та розіграші, фейс-арт, лотерея від Смугастого з подарунками, багато веселощів та позитивних емоцій!
Святкуй #зпроменемвсерці
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцький «Промінь» запрошує на веселі розваги до Дня тата*
Сьогодні, 11:55
«Холостяк» розповів, чому розійшовся з лучанкою
Сьогодні, 10:45
Волинянин, який пропустив через кордон 1,5 тонни контрабандного бурштину, став начальником митниці у Тернополі
Сьогодні, 10:10
КП «Луцькі ринки» не принесуть грошей місту, - Яковлев. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40