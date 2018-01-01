вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький «Промінь» запрошує на веселі розваги до Дня тата*

Луцький «Промінь» запрошує на веселі розваги до Дня тата*
РЦ «Промінь» разом з Дитячим розважальним комплексом «Смугастий носоріг» готує цікаву і наповнену яскравими сюрпризами програму!

Вже 17 червня!

Художні майстер-класи, конкурси та розіграші, фейс-арт, лотерея від Смугастого з подарунками, багато веселощів та позитивних емоцій!

Святкуй #зпроменемвсерці

Луцький «Промінь» запрошує на веселі розваги до Дня тата*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РЦ «Промінь»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький «Промінь» запрошує на веселі розваги до Дня тата*
Сьогодні, 11:55
Представники «Інвестора» поділилися з дітьми секретами професії. ФОТО
Сьогодні, 11:17
«Холостяк» розповів, чому розійшовся з лучанкою
Сьогодні, 10:45
Волинянин, який пропустив через кордон 1,5 тонни контрабандного бурштину, став начальником митниці у Тернополі
Сьогодні, 10:10
КП «Луцькі ринки» не принесуть грошей місту, - Яковлев. ВІДЕО
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
Луцький «Промінь» запрошує дітей на конкурси краси* Луцький «Промінь» запрошує дітей на конкурси краси*
01 червень, 13:17
У «Промені» — кіно для дітей по 30 гривень* У «Промені» — кіно для дітей по 30 гривень*
31 травень, 17:36
Студія «Квартал-95» виступатиме у луцькому «Промені» з новою програмою. ВІДЕО* Студія «Квартал-95» виступатиме у луцькому «Промені» з новою програмою. ВІДЕО*
31 травень, 09:15
У луцькому «Промені» влаштували свято для дітей. ФОТО У луцькому «Промені» влаштували свято для дітей. ФОТО
30 травень, 20:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька влада хоче зірвати концерт «Квартала 95» у «Промені», - директор РЦ
02 червень, 12:19
 1
Луцький «Промінь» запрошує на веселі розваги до Дня тата*
Сьогодні, 11:55
 0
Представники «Інвестора» поділилися з дітьми секретами професії. ФОТО
Сьогодні, 11:17
 0
«Холостяк» розповів, чому розійшовся з лучанкою
Сьогодні, 10:45
 0
Волинянин, який пропустив через кордон 1,5 тонни контрабандного бурштину, став начальником митниці у Тернополі
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8