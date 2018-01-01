Луцький «Промінь» запрошує на веселі розваги до Дня тата*





Вже 17 червня!



Художні майстер-класи, конкурси та розіграші, фейс-арт, лотерея від Смугастого з подарунками, багато веселощів та позитивних емоцій!



Святкуй #зпроменемвсерці





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