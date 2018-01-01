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На Волині затримали крадіїв дубів. ФОТО

На Волині затримали крадіїв дубів. ФОТО
У Цуманському лісогосподарстві затримали групу людей на двох автівках, які крали деревину.

Затримання відбулося у суботу, 2 червня, - пише прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Розпочалося все з того, що у Берестянському лісництві ДП «Цуманське ЛГ» (територія належить до ПЗФ) виявили самовільну порубку дубів. Лісівникам вдалося встановити, що причетна до цього група осіб (серед яких – жителі с. Карпилівка Ківерцівського р-ну), які прибули до лісу на двох машинах.

На місці чергували працівники державної лісової охорони. В результаті проведених дій виявилося, що крадії дійсно використовували для вивезення деревини з лісу вже традиційні транспортні засоби – бус та позашляховик з іноземною реєстрацією.

На Волині затримали крадіїв дубів. ФОТО
На Волині затримали крадіїв дубів. ФОТО
На Волині затримали крадіїв дубів. ФОТО

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Теги: ліс, Волинь, порубка, крадіжка, злочин
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