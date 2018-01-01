На Волині затримали крадіїв дубів. ФОТО





Затримання відбулося у суботу, 2 червня, - пише



Розпочалося все з того, що у Берестянському лісництві ДП «Цуманське ЛГ» (територія належить до ПЗФ) виявили самовільну порубку дубів. Лісівникам вдалося встановити, що причетна до цього група осіб (серед яких – жителі с. Карпилівка Ківерцівського р-ну), які прибули до лісу на двох машинах.



На місці чергували працівники державної лісової охорони. В результаті проведених дій виявилося, що крадії дійсно використовували для вивезення деревини з лісу вже традиційні транспортні засоби – бус та позашляховик з іноземною реєстрацією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Цуманському лісогосподарстві затримали групу людей на двох автівках, які крали деревину.Затримання відбулося у суботу, 2 червня, - пише прес-служба Волинського ОУЛМГ Розпочалося все з того, що у Берестянському лісництві ДП «Цуманське ЛГ» (територія належить до ПЗФ) виявили самовільну порубку дубів. Лісівникам вдалося встановити, що причетна до цього група осіб (серед яких – жителі с. Карпилівка Ківерцівського р-ну), які прибули до лісу на двох машинах.На місці чергували працівники державної лісової охорони. В результаті проведених дій виявилося, що крадії дійсно використовували для вивезення деревини з лісу вже традиційні транспортні засоби – бус та позашляховик з іноземною реєстрацією.

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