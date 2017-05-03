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Волинські прикордонники зупинили чотири автомобілі з фальшивими номерами

Волинські прикордонники зупинили чотири автомобілі з фальшивими номерами
Співробітники Держприкордонслужби виявили чотири автомобілі з невідповідністю чи заміною номерів кузова.

Усіма автомобілями керували громадяни України, - пише сайт Держприкордонслужби.

Три транспортні засоби зупинили прикордонники Луцького загону. Зокрема, в пунктах пропуску «Городище» та «Ягодин» під час прикордонного оформлення виявлені «Форд» 2003 р.в. та «Фольксваген» 1991р.в. української реєстрації. В автомобілях зафіксували невідповідність номеру кузова з даними в реєстраційних документах.

А в пункті пропуску «Доманове» прикордонний наряд виявив заміну номеру кузова автомобіля «Рено» 2008 р.в. По даних фактах повідомлено співробітників поліції.

Ще один транспортний засіб затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону. В пункті пропуску «Вилок» вони виявили заміну він-коду в автомобілі «БМВ» польської реєстрації, яким чоловік прямував на в’їзд в Україну.

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Теги: кордон, авто, злочин, Волинь
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