Волинські прикордонники зупинили чотири автомобілі з фальшивими номерами
Сьогодні, 14:13
Співробітники Держприкордонслужби виявили чотири автомобілі з невідповідністю чи заміною номерів кузова.
Усіма автомобілями керували громадяни України, - пише сайт Держприкордонслужби.
Три транспортні засоби зупинили прикордонники Луцького загону. Зокрема, в пунктах пропуску «Городище» та «Ягодин» під час прикордонного оформлення виявлені «Форд» 2003 р.в. та «Фольксваген» 1991р.в. української реєстрації. В автомобілях зафіксували невідповідність номеру кузова з даними в реєстраційних документах.
А в пункті пропуску «Доманове» прикордонний наряд виявив заміну номеру кузова автомобіля «Рено» 2008 р.в. По даних фактах повідомлено співробітників поліції.
Ще один транспортний засіб затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону. В пункті пропуску «Вилок» вони виявили заміну він-коду в автомобілі «БМВ» польської реєстрації, яким чоловік прямував на в’їзд в Україну.
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Усіма автомобілями керували громадяни України, - пише сайт Держприкордонслужби.
Три транспортні засоби зупинили прикордонники Луцького загону. Зокрема, в пунктах пропуску «Городище» та «Ягодин» під час прикордонного оформлення виявлені «Форд» 2003 р.в. та «Фольксваген» 1991р.в. української реєстрації. В автомобілях зафіксували невідповідність номеру кузова з даними в реєстраційних документах.
А в пункті пропуску «Доманове» прикордонний наряд виявив заміну номеру кузова автомобіля «Рено» 2008 р.в. По даних фактах повідомлено співробітників поліції.
Ще один транспортний засіб затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону. В пункті пропуску «Вилок» вони виявили заміну він-коду в автомобілі «БМВ» польської реєстрації, яким чоловік прямував на в’їзд в Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
прикардонікам, які не сплять...
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