Волинські прикордонники зупинили чотири автомобілі з фальшивими номерами





Усіма автомобілями керували громадяни України, - пише сайт



Три транспортні засоби зупинили прикордонники Луцького загону. Зокрема, в пунктах пропуску «Городище» та «Ягодин» під час прикордонного оформлення виявлені «Форд» 2003 р.в. та «Фольксваген» 1991р.в. української реєстрації. В автомобілях зафіксували невідповідність номеру кузова з даними в реєстраційних документах.



А в пункті пропуску «Доманове» прикордонний наряд виявив заміну номеру кузова автомобіля «Рено» 2008 р.в. По даних фактах повідомлено співробітників поліції.



Ще один транспортний засіб затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону. В пункті пропуску «Вилок» вони виявили заміну він-коду в автомобілі «БМВ» польської реєстрації, яким чоловік прямував на в’їзд в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Держприкордонслужби виявили чотири автомобілі з невідповідністю чи заміною номерів кузова.Усіма автомобілями керували громадяни України, - пише сайт Держприкордонслужби Три транспортні засоби зупинили прикордонники Луцького загону. Зокрема, в пунктах пропуску «Городище» та «Ягодин» під час прикордонного оформлення виявлені «Форд» 2003 р.в. та «Фольксваген» 1991р.в. української реєстрації. В автомобілях зафіксували невідповідність номеру кузова з даними в реєстраційних документах.А в пункті пропуску «Доманове» прикордонний наряд виявив заміну номеру кузова автомобіля «Рено» 2008 р.в. По даних фактах повідомлено співробітників поліції.Ще один транспортний засіб затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону. В пункті пропуску «Вилок» вони виявили заміну він-коду в автомобілі «БМВ» польської реєстрації, яким чоловік прямував на в’їзд в Україну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію