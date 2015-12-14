Цілий «арсенал»: судили лучанку, яка обікрала декілька магазинів





Про це пише



Луцький міськрайонний суд Волинської області 22 травня виніс вирок лучанці, яку звинуватили у низці крадіжок.



Мама двох малолітніх дітей поцупила у різні дні, починаючи з вересня 2017 року, чоловічу туалетну воду та тональний крем з магазину «Простор», ковбасу, сосиски, коньяк, горілку, шоколад та сіль з магазину «Салют», віскі, серветки, жіночі шкарпетки, шоколадну пасту з магазину «Наш край», із супермаркету «SPAR» — олію, ром, дитячу суміш, снеки, шоколад, ковбасу, серветки, батон, десерт та інші продукти харчування.



Остання крадіжка відбулася у березні 2018 року. Із супермаркету «SPAR» жінка винесла віскі, зубну пасту, шоколад, десерт, станок для гоління, дитячу суміш, шампунь та дезодорант. У суді обвинувачена у вчиненому щиро розкаювалась, зазначаючи, що примирилась із представниками потерпілих, відшкодувала завдані їм збитки та погоджувалась на призначення узгодженого покарання.



Суд затвердив угоду про примирення і визнав жінку винною, призначивши іспитовий термін на 1 рік.

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