Президент повідомив, коли в Україні може бути автокефалія





«Перемога – це не лише звільнення української землі. Перемога це коли вперше, більш як за 300 років, в Україні з’явився реальний шанс створити єдину помісну православну і головне – Українську церкву», - наголосив глава держави під час участі у молитві за мир в Україні разом з українською громадою Іспанії, яка відбулася у в Кафедральному соборі Альмудена в Мадриді, повідомляє президентська прес-служба, передає



«І ми молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України-Руси святим рівноапостольним князем Володимиром Господь дарував нам цей томос. І я прошу, дорогі брати і сестри, вашої молитви. Бо спільною молитвою творяться дива», - закликав Порошенко.



Президент нагадав, що звернувся до патріарха Варфоломія одразу ж після Великодня, у Великий понеділок 9 квітня, під час свого візиту до Стамбула. Порошенко висловив переконання, що Україна виборола своє право мати єдину помісну церкву, адже заплатила за це високу ціну.



«Я був би дуже щасливий, коли би це відбулося. І найближчим часом я вірю в те, що у нас все вийде», - додав глава держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Петро Порошенко сподівається на позитивне рішення синоду Вселенського патріархату про надання томосу про автокефалію Українській православній церкві та закликає українців всього світу разом з Україною молитися про це.«Перемога – це не лише звільнення української землі. Перемога це коли вперше, більш як за 300 років, в Україні з’явився реальний шанс створити єдину помісну православну і головне – Українську церкву», - наголосив глава держави під час участі у молитві за мир в Україні разом з українською громадою Іспанії, яка відбулася у в Кафедральному соборі Альмудена в Мадриді, повідомляє президентська прес-служба, передає УНІАН «І ми молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України-Руси святим рівноапостольним князем Володимиром Господь дарував нам цей томос. І я прошу, дорогі брати і сестри, вашої молитви. Бо спільною молитвою творяться дива», - закликав Порошенко.Президент нагадав, що звернувся до патріарха Варфоломія одразу ж після Великодня, у Великий понеділок 9 квітня, під час свого візиту до Стамбула. Порошенко висловив переконання, що Україна виборола своє право мати єдину помісну церкву, адже заплатила за це високу ціну.«Я був би дуже щасливий, коли би це відбулося. І найближчим часом я вірю в те, що у нас все вийде», - додав глава держави.

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