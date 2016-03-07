У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО

У Луцьку на вулиці Потебні нетверезий водій врізався у бордюр та пошкодив власне авто.Інцидент трапився у ніч на неділю, 3 червня, - пише прес-служба патрульної поліції у Волинській області.Чоловік не мав при собі документів, які б підтверджували його особу, тож його доставили у міськвідділ.Тут патрульні встановили його дані.33-річний порушник мав ознаки сп’яніння, однак від перевірки відмовився.За даними фактами чоловік отримав від полісменів постанову та протокол.