У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО
Сьогодні, 19:23
У Луцьку на вулиці Потебні нетверезий водій врізався у бордюр та пошкодив власне авто.
Інцидент трапився у ніч на неділю, 3 червня, - пише прес-служба патрульної поліції у Волинській області.
Чоловік не мав при собі документів, які б підтверджували його особу, тож його доставили у міськвідділ.
Тут патрульні встановили його дані.
33-річний порушник мав ознаки сп’яніння, однак від перевірки відмовився.
За даними фактами чоловік отримав від полісменів постанову та протокол.
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Інцидент трапився у ніч на неділю, 3 червня, - пише прес-служба патрульної поліції у Волинській області.
Чоловік не мав при собі документів, які б підтверджували його особу, тож його доставили у міськвідділ.
Тут патрульні встановили його дані.
33-річний порушник мав ознаки сп’яніння, однак від перевірки відмовився.
За даними фактами чоловік отримав від полісменів постанову та протокол.
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