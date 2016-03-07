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У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО

У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО
У Луцьку на вулиці Потебні нетверезий водій врізався у бордюр та пошкодив власне авто.

Інцидент трапився у ніч на неділю, 3 червня, - пише прес-служба патрульної поліції у Волинській області.

Чоловік не мав при собі документів, які б підтверджували його особу, тож його доставили у міськвідділ.

Тут патрульні встановили його дані.

33-річний порушник мав ознаки сп’яніння, однак від перевірки відмовився.

За даними фактами чоловік отримав від полісменів постанову та протокол.

У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, алкоголь
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