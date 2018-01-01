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У Луцьку біля дитсадка затримали збоченця, який лякав дітей статевим органом

У Луцьку біля дитсадка затримали збоченця, який лякав дітей статевим органом
У Луцьку на вулиці Чехова затримали 45-річного чоловіка, який демонстрував дітям свій статевий орган.

Інцидент трапився у неділю, 3 червня, близько 12 години, — пише прес-служба патрульної поліції у Волинській області.

Зазначимо, що чоловік займався цим біля дитсадка.

Особу помітили дорослі та викликали поліцію.

Правоохоронці затримали чоловіка, Луцького району.

Полісмени встановили, що раніше чоловік уже мав проблеми з законом через аналогічні порушення.

Чоловіка знову передали слідчому для проведення подальших дій.

«За скоєне йому може загрожувати навіть кримінал.»- пишуть у прес-службі.

У Луцьку біля дитсадка затримали збоченця, який лякав дітей статевим органом
У Луцьку біля дитсадка затримали збоченця, який лякав дітей статевим органом
У Луцьку біля дитсадка затримали збоченця, який лякав дітей статевим органом

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Теги: Луцьк, збоченець, чоловік, Чехова, дитина, садочок, скандал
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Коментарі 1
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Про що свідчать ці фотографії? Статевого органа не видно, збоченця не видно. Навіщо ці малюнки?
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