У Луцьку біля дитсадка затримали збоченця, який лякав дітей статевим органом
Сьогодні, 18:17
У Луцьку на вулиці Чехова затримали 45-річного чоловіка, який демонстрував дітям свій статевий орган.
Інцидент трапився у неділю, 3 червня, близько 12 години, — пише прес-служба патрульної поліції у Волинській області.
Зазначимо, що чоловік займався цим біля дитсадка.
Особу помітили дорослі та викликали поліцію.
Правоохоронці затримали чоловіка, Луцького району.
Полісмени встановили, що раніше чоловік уже мав проблеми з законом через аналогічні порушення.
Чоловіка знову передали слідчому для проведення подальших дій.
«За скоєне йому може загрожувати навіть кримінал.»- пишуть у прес-службі.
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Інцидент трапився у неділю, 3 червня, близько 12 години, — пише прес-служба патрульної поліції у Волинській області.
Зазначимо, що чоловік займався цим біля дитсадка.
Особу помітили дорослі та викликали поліцію.
Правоохоронці затримали чоловіка, Луцького району.
Полісмени встановили, що раніше чоловік уже мав проблеми з законом через аналогічні порушення.
Чоловіка знову передали слідчому для проведення подальших дій.
«За скоєне йому може загрожувати навіть кримінал.»- пишуть у прес-службі.
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Коментарі 1
Про що свідчать ці фотографії? Статевого органа не видно, збоченця не видно. Навіщо ці малюнки?
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