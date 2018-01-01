У Луцьку біля дитсадка затримали збоченця, який лякав дітей статевим органом

У Луцьку на вулиці Чехова затримали 45-річного чоловіка, який демонстрував дітям свій статевий орган.Інцидент трапився у неділю, 3 червня, близько 12 години, — пише прес-служба патрульної поліції у Волинській області.Зазначимо, що чоловік займався цим біля дитсадка.Особу помітили дорослі та викликали поліцію.Правоохоронці затримали чоловіка, Луцького району.Полісмени встановили, що раніше чоловік уже мав проблеми з законом через аналогічні порушення.Чоловіка знову передали слідчому для проведення подальших дій.«За скоєне йому може загрожувати навіть кримінал.»- пишуть у прес-службі.