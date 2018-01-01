Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00ПЛ.-10 кВ від ТП-217 Л-1с. Володимирівка: вул. Луцька2. 09:00 – 17:00ПЛ.-0,4 кВ від КТП-260 Л-1с. Березовичі: вул. Яворівські (с. Яворівка)1. 09:00-17:00ПЛ-0,4 кВ від КТП № 9Горохівське МСТ-магазин с. КозятинДім молитвиКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- ФАПс. Козятин: вул. Центральна, вул. Підгаєвська, вул. Набережна2. 09:00-17:00ПЛ-0,4 кВ від КТП №496Підприємство "Укрпошта"-поштове відділіленнясмт. Мар'янівкаФОП Нестерович А.О.-магазинМар`янівське СТ-Кафе "Ромашка"смт. Мар'янівка: вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Залізнодорожна, вул. Зелена1. 09:00-16:00ПЛ-0.4кв л-1 від КТП-159 чистка трасис.Янів вул.Лугова2. 10:00-16:00КТП-63 ремонт КТПс.Радовичі вул.Володимирська,33. 09:30-17:00ПЛ-0.4кв Л-2 від КТП-112 чистка трасис.Бужковичі вул.Центральна1. 10:00-12:00ПЛ-10 кВ 40-03 (26-02)КТП-241, КТП-243ЗТП-237, ЩТП-239КТП-306, КТП-317КТП-320, КТП-438с. Дерно: церква, ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"ФОП Марчук Микола Васильович, ТзОВ фірма " НПП Каскад", ПзІІ"Лукойл-Україна"ФОП Фень Віктор Талимоновичс. Дерно: вул. Польова вул. Першотравнева, вул. Ставківськас. Хром'яків: вул. Брусилівська вул. Хліборобська вул. СадоваЛокачинський район:1. 9:00 – 17:00КТП-160 ПЛ-0,4 кВ Л-2с.Войнин: буд.культури, дитсадокс.Войнин: вул.Центральна2. 9:00 – 17:00КТП-22 ПЛ-0,4 кВ Л-4с.Марковичі: пп «Фрукт Екс Пол»с.Марковичі побут3. 9:00 – 17:00КТП-208смт.Локачі: Інкубаторсмт.Локачі вул. Володимирська, Котляревського, 1-го Травня, Садова1. 12:00-15:00ТП-171 РУ-0,4кВВиконання робіт по проектуКотельня; Магазин «Вопак»; Український центр контролю радіочастот; Київстар; Магазин «Виномаркет»; Кафе; Ідея-Банк; Аптека «Доктор»; Собор; Видавництво «Ініціал»; Гаражі Міськвиконкому; МП «Зоря»; Духовна семінарія; Обласна бібліотека для юнацтва; Фотоцентр «Валентин»;Магазин «Школярик»; Магазин «Брокар»; Брокбізнесбанк. вул.Градний узвіз 2вул.Лесі Українки 50а;52; 54; 56; 671. 10:00-17:00КТП 95Магазин «Крайній»м.Любомль вул. 8-го Березня, Паризької Комуни, Гагаріна, Індустріальна, Садова , Паркова, Прикордонників , Цегельна, Незалежності2. 09:00-17:00ПЛ 04кВ КТП-239Магазин, Дитячий садок, Школас.Заозерне3. 09:00-17:00ПЛ 04кВ КТП-446АЗСс.Пульмо4. 09:00-17:00ПЛ 10 кВ Л 58-03 від ЛР-317 до КР-3Школа, Сільська Рада, пошта, церква,бригада, пилорама, садочок, церква адвентистівс.Машів1. 10:00-17:00 КТП-144с. ВетлиВійськова частина № 9971, Побут, ФОП Кирилюк М.В.с. Ветли, вул. Поліська (частково)1. 09:00-17:00ПЛ-0,4 кВ Л-6, Л-3 ТП-2ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія «Провідна», стоматолог, адвокат, аптека, школа Мистецтв, магазин «Автозапчастини», військоматм.Нововолинськ: б-р Шевченка, 27-35, вул.Шахтарська, 2-4, вул.Св.Володимира, 32-38 вул.Кобзаря, 55-63, 64-80вул.Нововолинська, 112. 09:00-17:00ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-36м.Нововолинськ: вул.Некрасова, 1, вул.Кутузова, 2-18, 1-9, вул.К.Карого, вул.Полуботка, вул.Ціолковського, 1-23, 2-14вул.К.Савури1. 10:00-17:00ПЛ-10кВ л.66-07Ратнівська ЦРЛм.Ратне1. 9:00-17:00ПЛ-0,4 від КТП-221с.Уляники, в.Сибірська2. 9:00-17:00ПЛ-0,4 від КТП-58с.Іванівка (повністю)3. 9:00-17:00ПЛ-0,4 від КТП-166с.Щурин (зерносховище, церква, млин)с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової4. 9:00-17:00КТП-297Релігійна громада УПЦ (церква)с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру1. 10:00-16:00КТП-59СВК "Полісся", Волиньводгосп, станції мобільного звязку Київстар, Vodafone.с.Дубечно2. 10:00-16:00КТП-191 л-1смт.Стара Вижівка вул.Ювілейна.3. 10:00-16:00ПЛ-10 кВ л 57-01с. Мокре Дитсадок, ЗОШ І-ІІ ст. КНС,с. Кримне, Любохинис. Мокре частково: вул.Тараса Шевченка, Незалежності, Заводська.1. 11:00-13:00ПЛ-0,4 кВ КТП-235 Л-1с.Мокрець