Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 червня
Сьогодні, 20:01
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
ПЛ.-10 кВ від ТП-217 Л-1
с. Володимирівка: вул. Луцька
2. 09:00 – 17:00
ПЛ.-0,4 кВ від КТП-260 Л-1
с. Березовичі: вул. Яворівські (с. Яворівка)
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП № 9
Горохівське МСТ-магазин с. Козятин
Дім молитви
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- ФАП
с. Козятин: вул. Центральна, вул. Підгаєвська, вул. Набережна
2. 09:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП №496
Підприємство "Укрпошта"-поштове відділілення
смт. Мар'янівка
ФОП Нестерович А.О.-магазин
Мар`янівське СТ-Кафе "Ромашка"
смт. Мар'янівка: вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Залізнодорожна, вул. Зелена
Іваничівський район
1. 09:00-16:00
ПЛ-0.4кв л-1 від КТП-159 чистка траси
с.Янів вул.Лугова
2. 10:00-16:00
КТП-63 ремонт КТП
с.Радовичі вул.Володимирська,3
3. 09:30-17:00
ПЛ-0.4кв Л-2 від КТП-112 чистка траси
с.Бужковичі вул.Центральна
Ківерцівський район
1. 10:00-12:00
ПЛ-10 кВ 40-03 (26-02)
КТП-241, КТП-243
ЗТП-237, ЩТП-239
КТП-306, КТП-317
КТП-320, КТП-438
с. Дерно: церква, ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"
ФОП Марчук Микола Васильович, ТзОВ фірма " НПП Каскад", ПзІІ"Лукойл-Україна"
ФОП Фень Віктор Талимонович
с. Дерно: вул. Польова вул. Першотравнева, вул. Ставківська
с. Хром'яків: вул. Брусилівська вул. Хліборобська вул. Садова
Локачинський район:
1. 9:00 – 17:00
КТП-160 ПЛ-0,4 кВ Л-2
с.Войнин: буд.культури, дитсадок
с.Войнин: вул.Центральна
2. 9:00 – 17:00
КТП-22 ПЛ-0,4 кВ Л-4
с.Марковичі: пп «Фрукт Екс Пол»
с.Марковичі побут
3. 9:00 – 17:00
КТП-208
смт.Локачі: Інкубатор
смт.Локачі вул. Володимирська, Котляревського, 1-го Травня, Садова
Місто Луцьк
1. 12:00-15:00
ТП-171 РУ-0,4кВ
Виконання робіт по проекту
Котельня; Магазин «Вопак»; Український центр контролю радіочастот; Київстар; Магазин «Виномаркет»; Кафе; Ідея-Банк; Аптека «Доктор»; Собор; Видавництво «Ініціал»; Гаражі Міськвиконкому; МП «Зоря»; Духовна семінарія; Обласна бібліотека для юнацтва; Фотоцентр «Валентин»;Магазин «Школярик»; Магазин «Брокар»; Брокбізнесбанк. вул.Градний узвіз 2
вул.Лесі Українки 50а;52; 54; 56; 67
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
КТП 95
Магазин «Крайній»
м.Любомль вул. 8-го Березня, Паризької Комуни, Гагаріна, Індустріальна, Садова , Паркова, Прикордонників , Цегельна, Незалежності
2. 09:00-17:00
ПЛ 04кВ КТП-239
Магазин, Дитячий садок, Школа
с.Заозерне
3. 09:00-17:00
ПЛ 04кВ КТП-446
АЗС
с.Пульмо
4. 09:00-17:00
ПЛ 10 кВ Л 58-03 від ЛР-317 до КР-3
Школа, Сільська Рада, пошта, церква,бригада, пилорама, садочок, церква адвентистів
с.Машів
Любешівський район
1. 10:00-17:00 КТП-144
с. Ветли
Військова частина № 9971, Побут, ФОП Кирилюк М.В.
с. Ветли, вул. Поліська (частково)
Місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ Л-6, Л-3 ТП-2
ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія «Провідна», стоматолог, адвокат, аптека, школа Мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат
м.Нововолинськ: б-р Шевченка, 27-35, вул.Шахтарська, 2-4, вул.Св.Володимира, 32-38 вул.Кобзаря, 55-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
2. 09:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-36
м.Нововолинськ: вул.Некрасова, 1, вул.Кутузова, 2-18, 1-9, вул.К.Карого, вул.Полуботка, вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
вул.К.Савури
Ратнівський район
1. 10:00-17:00
ПЛ-10кВ л.66-07
Ратнівська ЦРЛ
м.Ратне
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
ПЛ-0,4 від КТП-221
с.Уляники, в.Сибірська
2. 9:00-17:00
ПЛ-0,4 від КТП-58
с.Іванівка (повністю)
3. 9:00-17:00
ПЛ-0,4 від КТП-166
с.Щурин (зерносховище, церква, млин)
с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової
4. 9:00-17:00
КТП-297
Релігійна громада УПЦ (церква)
с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
КТП-59
СВК "Полісся", Волиньводгосп, станції мобільного звязку Київстар, Vodafone.
с.Дубечно
2. 10:00-16:00
КТП-191 л-1
смт.Стара Вижівка вул.Ювілейна.
3. 10:00-16:00
ПЛ-10 кВ л 57-01
с. Мокре Дитсадок, ЗОШ І-ІІ ст. КНС,
с. Кримне, Любохини
с. Мокре частково: вул.Тараса Шевченка, Незалежності, Заводська.
Турійський район
1. 11:00-13:00
ПЛ-0,4 кВ КТП-235 Л-1
с.Мокрець
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
ПЛ.-10 кВ від ТП-217 Л-1
с. Володимирівка: вул. Луцька
2. 09:00 – 17:00
ПЛ.-0,4 кВ від КТП-260 Л-1
с. Березовичі: вул. Яворівські (с. Яворівка)
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП № 9
Горохівське МСТ-магазин с. Козятин
Дім молитви
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- ФАП
с. Козятин: вул. Центральна, вул. Підгаєвська, вул. Набережна
2. 09:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП №496
Підприємство "Укрпошта"-поштове відділілення
смт. Мар'янівка
ФОП Нестерович А.О.-магазин
Мар`янівське СТ-Кафе "Ромашка"
смт. Мар'янівка: вул. Незалежності, вул. Польова, вул. Залізнодорожна, вул. Зелена
Іваничівський район
1. 09:00-16:00
ПЛ-0.4кв л-1 від КТП-159 чистка траси
с.Янів вул.Лугова
2. 10:00-16:00
КТП-63 ремонт КТП
с.Радовичі вул.Володимирська,3
3. 09:30-17:00
ПЛ-0.4кв Л-2 від КТП-112 чистка траси
с.Бужковичі вул.Центральна
Ківерцівський район
1. 10:00-12:00
ПЛ-10 кВ 40-03 (26-02)
КТП-241, КТП-243
ЗТП-237, ЩТП-239
КТП-306, КТП-317
КТП-320, КТП-438
с. Дерно: церква, ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"
ФОП Марчук Микола Васильович, ТзОВ фірма " НПП Каскад", ПзІІ"Лукойл-Україна"
ФОП Фень Віктор Талимонович
с. Дерно: вул. Польова вул. Першотравнева, вул. Ставківська
с. Хром'яків: вул. Брусилівська вул. Хліборобська вул. Садова
Локачинський район:
1. 9:00 – 17:00
КТП-160 ПЛ-0,4 кВ Л-2
с.Войнин: буд.культури, дитсадок
с.Войнин: вул.Центральна
2. 9:00 – 17:00
КТП-22 ПЛ-0,4 кВ Л-4
с.Марковичі: пп «Фрукт Екс Пол»
с.Марковичі побут
3. 9:00 – 17:00
КТП-208
смт.Локачі: Інкубатор
смт.Локачі вул. Володимирська, Котляревського, 1-го Травня, Садова
Місто Луцьк
1. 12:00-15:00
ТП-171 РУ-0,4кВ
Виконання робіт по проекту
Котельня; Магазин «Вопак»; Український центр контролю радіочастот; Київстар; Магазин «Виномаркет»; Кафе; Ідея-Банк; Аптека «Доктор»; Собор; Видавництво «Ініціал»; Гаражі Міськвиконкому; МП «Зоря»; Духовна семінарія; Обласна бібліотека для юнацтва; Фотоцентр «Валентин»;Магазин «Школярик»; Магазин «Брокар»; Брокбізнесбанк. вул.Градний узвіз 2
вул.Лесі Українки 50а;52; 54; 56; 67
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
КТП 95
Магазин «Крайній»
м.Любомль вул. 8-го Березня, Паризької Комуни, Гагаріна, Індустріальна, Садова , Паркова, Прикордонників , Цегельна, Незалежності
2. 09:00-17:00
ПЛ 04кВ КТП-239
Магазин, Дитячий садок, Школа
с.Заозерне
3. 09:00-17:00
ПЛ 04кВ КТП-446
АЗС
с.Пульмо
4. 09:00-17:00
ПЛ 10 кВ Л 58-03 від ЛР-317 до КР-3
Школа, Сільська Рада, пошта, церква,бригада, пилорама, садочок, церква адвентистів
с.Машів
Любешівський район
1. 10:00-17:00 КТП-144
с. Ветли
Військова частина № 9971, Побут, ФОП Кирилюк М.В.
с. Ветли, вул. Поліська (частково)
Місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ Л-6, Л-3 ТП-2
ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія «Провідна», стоматолог, адвокат, аптека, школа Мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат
м.Нововолинськ: б-р Шевченка, 27-35, вул.Шахтарська, 2-4, вул.Св.Володимира, 32-38 вул.Кобзаря, 55-63, 64-80
вул.Нововолинська, 11
2. 09:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-36
м.Нововолинськ: вул.Некрасова, 1, вул.Кутузова, 2-18, 1-9, вул.К.Карого, вул.Полуботка, вул.Ціолковського, 1-23, 2-14
вул.К.Савури
Ратнівський район
1. 10:00-17:00
ПЛ-10кВ л.66-07
Ратнівська ЦРЛ
м.Ратне
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
ПЛ-0,4 від КТП-221
с.Уляники, в.Сибірська
2. 9:00-17:00
ПЛ-0,4 від КТП-58
с.Іванівка (повністю)
3. 9:00-17:00
ПЛ-0,4 від КТП-166
с.Щурин (зерносховище, церква, млин)
с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової
4. 9:00-17:00
КТП-297
Релігійна громада УПЦ (церква)
с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
КТП-59
СВК "Полісся", Волиньводгосп, станції мобільного звязку Київстар, Vodafone.
с.Дубечно
2. 10:00-16:00
КТП-191 л-1
смт.Стара Вижівка вул.Ювілейна.
3. 10:00-16:00
ПЛ-10 кВ л 57-01
с. Мокре Дитсадок, ЗОШ І-ІІ ст. КНС,
с. Кримне, Любохини
с. Мокре частково: вул.Тараса Шевченка, Незалежності, Заводська.
Турійський район
1. 11:00-13:00
ПЛ-0,4 кВ КТП-235 Л-1
с.Мокрець
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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