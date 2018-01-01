Депутат Луцькради вважає, що розірвання договору з облспоживспілкою спричинить зміни на краще. ВІДЕО





"Облспоживспілка зробила 7 споживчих товариств для того щоб "відмивати" гроші". Про це сказав депутат Олександр Волинець 1 червня в ефірі ток-шоу Протилежний погляд LIVE", - пише видання



Олександр Волинець додав, що облспоживспілка створила спілку "Завокзального" споживчого товариства куди він просився, як підприємець з ринку, але його не прийняли.



"Ми створимо наглядову раду. Думаю, зміни підуть на краще, бо можна буде будь-яке рішення оскаржити. Нині ж в облспоживспілки нічого допитати не можна, там завжди закриті двері", - сказав депутат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцькради Олександр Волинець вважає, що припинення договору оренди землі з облспоживспілкою на ринку "Завокзальний" принесе лише позитивні зміни."Облспоживспілка зробила 7 споживчих товариств для того щоб "відмивати" гроші". Про це сказав депутат Олександр Волинець 1 червня в ефірі ток-шоу Протилежний погляд LIVE", - пише видання "Конкурент" Олександр Волинець додав, що облспоживспілка створила спілку "Завокзального" споживчого товариства куди він просився, як підприємець з ринку, але його не прийняли."Ми створимо наглядову раду. Думаю, зміни підуть на краще, бо можна буде будь-яке рішення оскаржити. Нині ж в облспоживспілки нічого допитати не можна, там завжди закриті двері", - сказав депутат.

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