вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Депутат Луцькради вважає, що розірвання договору з облспоживспілкою спричинить зміни на краще. ВІДЕО

Депутат Луцькради вважає, що розірвання договору з облспоживспілкою спричинить зміни на краще. ВІДЕО
Депутат Луцькради Олександр Волинець вважає, що припинення договору оренди землі з облспоживспілкою на ринку "Завокзальний" принесе лише позитивні зміни.

"Облспоживспілка зробила 7 споживчих товариств для того щоб "відмивати" гроші". Про це сказав депутат Олександр Волинець 1 червня в ефірі ток-шоу Протилежний погляд LIVE", - пише видання "Конкурент".

Олександр Волинець додав, що облспоживспілка створила спілку "Завокзального" споживчого товариства куди він просився, як підприємець з ринку, але його не прийняли.

"Ми створимо наглядову раду. Думаю, зміни підуть на краще, бо можна буде будь-яке рішення оскаржити. Нині ж в облспоживспілки нічого допитати не можна, там завжди закриті двері", - сказав депутат.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Волинець, облспоживспілка, Протилежний погляд, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Депутат Луцькради вважає, що розірвання договору з облспоживспілкою спричинить зміни на краще. ВІДЕО
Сьогодні, 22:02
У Луцьку водій «оригінально» припаркував свій автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:43
Цілий «арсенал»: судили лучанку, яка обікрала декілька магазинів
Сьогодні, 21:06
Села Локачинського району на столітніх фото
Сьогодні, 20:32
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 червня
Сьогодні, 20:01
Схожі новини
Хто буде ремонтувати та обслуговувати швейцарські тролейбуси для Луцька. ВІДЕО Хто буде ремонтувати та обслуговувати швейцарські тролейбуси для Луцька. ВІДЕО
14 квітень, 17:40
Розповіли, куди можуть скаржитися лучани на поганий стан маршруток. ВІДЕО Розповіли, куди можуть скаржитися лучани на поганий стан маршруток. ВІДЕО
14 квітень, 13:12
У Луцьку водій «оригінально» припаркував свій автомобіль. ФОТО У Луцьку водій «оригінально» припаркував свій автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:43
Цілий «арсенал»: судили лучанку, яка обікрала декілька магазинів Цілий «арсенал»: судили лучанку, яка обікрала декілька магазинів
Сьогодні, 21:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обряди та духмяні калачі: як гуляли найбільше на Волині весілля. ФОТО
02 червень, 18:48
 1
Луцька влада хоче зірвати концерт «Квартала 95» у «Промені», - директор РЦ
02 червень, 12:19
 1
Депутат Луцькради вважає, що розірвання договору з облспоживспілкою спричинить зміни на краще. ВІДЕО
Сьогодні, 22:02
 0
У Луцьку водій «оригінально» припаркував свій автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 21:43
 0
Цілий «арсенал»: судили лучанку, яка обікрала декілька магазинів
Сьогодні, 21:06
 0
Медіа
відео
1/8