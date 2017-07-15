На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
03 червень, 23:24
На залізничній станції у Ковелі виявили вагони, навантажені вугіллям, з маркуванням "РЖД" (компанія "Российские железные дороги").
Про це у Facebook написав активіст Радим Романюк.
Він опублікував фото та відео, які засвідчують наявність у Ковелі залізничних вагонів з маркуванням "РЖД".
"Патріотизм, совість, мораль!?? Чим керуються відповідальні посадовці, коли дозволяють перевезення територією України цього...і куди воно все їде!? Станція Ковель, 03 червня четвертого року війни(((", - написав Радим Романюк.
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Про це у Facebook написав активіст Радим Романюк.
Він опублікував фото та відео, які засвідчують наявність у Ковелі залізничних вагонів з маркуванням "РЖД".
"Патріотизм, совість, мораль!?? Чим керуються відповідальні посадовці, коли дозволяють перевезення територією України цього...і куди воно все їде!? Станція Ковель, 03 червня четвертого року війни(((", - написав Радим Романюк.
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Коментарі 1
да всім нас*ати, сдихають в війнах прості люди, а діти депутатів відпочивають на мальдівах
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