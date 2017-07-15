На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО





Про це у Facebook написав активіст Радим Романюк.



Він опублікував фото та відео, які засвідчують наявність у Ковелі залізничних вагонів з маркуванням "РЖД".



"Патріотизм, совість, мораль!?? Чим керуються відповідальні посадовці, коли дозволяють перевезення територією України цього...і куди воно все їде!? Станція Ковель, 03 червня четвертого року війни(((", - написав Радим Романюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На залізничній станції у Ковелі виявили вагони, навантажені вугіллям, з маркуванням "РЖД" (компанія "Российские железные дороги").Про це у Facebook написав активістВін опублікував фото та відео, які засвідчують наявність у Ковелі залізничних вагонів з маркуванням "РЖД"."Патріотизм, совість, мораль!?? Чим керуються відповідальні посадовці, коли дозволяють перевезення територією України цього...і куди воно все їде!? Станція Ковель, 03 червня четвертого року війни(((", - написав Радим Романюк.

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