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4 червня на Волині: гортаючи календар

4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження екс-заступник директора Волинської дирекції з питань телебачення і радіомовлення НСТКУ Юлія Романюк та колишній помічник Луцького міського голови Богдан Гончарук (на фото).

Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Яків та Володимир.

Бажаємо міцного здоров’я, достатку, благополуччя.

4 червня місто Любомль відзначає 730-річчя від дня першої писемної згадки про нього.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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