«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами

Військовослужбовців з Волині диверсійно-розвідувальна група противника захопила в полон під час їхнього висування до передового спостережного посту.Про це йдеться у повідомленні прес-служби 14 окремої механізованої бригади.Нагадаємо, двоє військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади з Волині укінці травня. Один із них – мешканець села Гірка Полонка Луцького району, інший – житель ЛюбомляЗгодом бойовики опублікували у мережі відео, де волинські військові нібито позитивно висловлюються про ворога і навпаки негативно про ЗСУ.У прес-службі ж 14 бригади такі матеріали назвали зрежисованими та вважають, що військові записали їх під тиском."Впродовж тижня нічого не було відомо про долю наших військовослужбовців. Противник недарма взяв таку своєрідну паузу. Цей час був використаний для шаленого психологічного тиску, а, можливо, й фізичного, на наших бійців. Як результат було зроблено кілька відеоматеріалів за участю цих військовослужбовців.Наразі вони, згідно інформації, яку оприлюднюють ЗМІ однієї з псевдореспублік, живі – і це найважливіше, однак перебувають у ворожому полоні. І безсовісно використовуються окупантом для створення проросійської пропаганди. Дешеві зрежисовані ворожі телесюжети та так званий брифінг чітко свідчить, що на військовослужбовців ЗСУ чиниться сильний психологічний, і не виключено, фізичний тиск. Перебуваючи під ним, полонені розповідають неправду про Збройні Сили України загалом і бригаду зокрема", - йдеться у повідомленні."Нам боляче це чути, однак причини такої поведінки й таких учинків ми можемо зрозуміти. Адже примушувати людей під страхом жорстокої розправи робити і казати те, чого вони не хочуть, у що не вірять, і чого насправді не було – в найкращих традиціях російсько-сепаратистської підлоти, яка таким чином усе ще намагається переконати світову спільноту у відсутності окупаційних військ РФ на тимчасово непідконтрольній території України", - пише також 14 бригада.Окрім того, переконують, що командування бригади робить усе можливе для визволення військовослужбовців із полону.