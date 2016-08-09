Вчені дослідили Чорне море: результати шокували
Сьогодні, 06:49
В Україні вперше за роки незалежності провели екологічне дослідження Чорного моря.
Вчені виявили в морі близько півтори сотні забруднювачів: серед них водовідштовхувальні речовини з одягу, цитрамон, пестициди, пластик і мікропластик, пише Gazeta.ua з посиланням на 24.ua.
Останній становить найбільшу загрозу для людства.
"Виявляється, що Чорне море - одна з найбільш забруднених частин нашої планети. Ми знайшли мертвого дельфіна на українському узбережжі та аналізували його. Це було страшно. Там хімічне забруднення - ртуть", - розповів керівник проекту ЄС та ПРООН Удосконалення екологічного моніторингу EMBLAS Ярослав Слободник.
Чорне море досліджували вчені з різних країн світу впродовж двох років.
Проект екологічного моніторингу EMBLAS, який фінансує Євросоюз, отримав майже 3 мільйони євро.
Тепер міжнародні дослідники будуть працювати над варіантами оздоровлення Чорного моря.
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Вчені виявили в морі близько півтори сотні забруднювачів: серед них водовідштовхувальні речовини з одягу, цитрамон, пестициди, пластик і мікропластик, пише Gazeta.ua з посиланням на 24.ua.
Останній становить найбільшу загрозу для людства.
"Виявляється, що Чорне море - одна з найбільш забруднених частин нашої планети. Ми знайшли мертвого дельфіна на українському узбережжі та аналізували його. Це було страшно. Там хімічне забруднення - ртуть", - розповів керівник проекту ЄС та ПРООН Удосконалення екологічного моніторингу EMBLAS Ярослав Слободник.
Чорне море досліджували вчені з різних країн світу впродовж двох років.
Проект екологічного моніторингу EMBLAS, який фінансує Євросоюз, отримав майже 3 мільйони євро.
Тепер міжнародні дослідники будуть працювати над варіантами оздоровлення Чорного моря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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