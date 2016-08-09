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Вчені дослідили Чорне море: результати шокували

Вчені дослідили Чорне море: результати шокували
В Україні вперше за роки незалежності провели екологічне дослідження Чорного моря.

Вчені виявили в морі близько півтори сотні забруднювачів: серед них водовідштовхувальні речовини з одягу, цитрамон, пестициди, пластик і мікропластик, пише Gazeta.ua з посиланням на 24.ua.

Останній становить найбільшу загрозу для людства.

"Виявляється, що Чорне море - одна з найбільш забруднених частин нашої планети. Ми знайшли мертвого дельфіна на українському узбережжі та аналізували його. Це було страшно. Там хімічне забруднення - ртуть", - розповів керівник проекту ЄС та ПРООН Удосконалення екологічного моніторингу EMBLAS Ярослав Слободник.

Чорне море досліджували вчені з різних країн світу впродовж двох років.

Проект екологічного моніторингу EMBLAS, який фінансує Євросоюз, отримав майже 3 мільйони євро.

Тепер міжнародні дослідники будуть працювати над варіантами оздоровлення Чорного моря.

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Теги: Чорне море, дослідження, забруднення
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