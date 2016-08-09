Вчені дослідили Чорне море: результати шокували





Вчені виявили в морі близько півтори сотні забруднювачів: серед них водовідштовхувальні речовини з одягу, цитрамон, пестициди, пластик і мікропластик, пише



Останній становить найбільшу загрозу для людства.



"Виявляється, що Чорне море - одна з найбільш забруднених частин нашої планети. Ми знайшли мертвого дельфіна на українському узбережжі та аналізували його. Це було страшно. Там хімічне забруднення - ртуть", - розповів керівник проекту ЄС та ПРООН Удосконалення екологічного моніторингу EMBLAS Ярослав Слободник.



Чорне море досліджували вчені з різних країн світу впродовж двох років.



Проект екологічного моніторингу EMBLAS, який фінансує Євросоюз, отримав майже 3 мільйони євро.



Тепер міжнародні дослідники будуть працювати над варіантами оздоровлення Чорного моря.

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