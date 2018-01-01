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Курс валют у Луцьку на 4 червня

Курс валют у Луцьку на 4 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,839, а продаж - 26,127.

Євро при купівлі становить - 30,091, при продажу - 30,707.

Курс російського рубля: купівля - 0,372, продаж - 0,431.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,675, продаж - 7,298.

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Теги: курс валют, Луцьк
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