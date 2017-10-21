У Луцьку чоловіки влаштували «наркооранжерею» на даху будинку. ФОТО
Сьогодні, 09:21
На даху будинку у Луцьку двоє чоловіків влаштували «наркооранжерею»,
де вирощували в ящиках розсаду канабісу.
Про це інформує Патрульна поліція Волині.
«На даху будинку знайдено ящик з розсадою, схожою на канабіс», - таке повідомлення отримали патрульні 3 червня, близько 12 години, з вулиці Воїнів Інтернаціоналістів.
Піднявшись на дах будинку, поліцейські побачили осіб, які одразу почали висипати невідому речовину. При перевірці в одного з чоловіків виявили коробочку і пакетик з білою речовиною.
Поруч стояв ящик з розсадою канабісу. При обстеженні даху виявили таку ж розсаду у пластиковому посуді.
Так, обох 29-річних чоловіків затримали, викликали слідчо-оперативну групу та охороняли місце події до її приїзду.
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де вирощували в ящиках розсаду канабісу.
Про це інформує Патрульна поліція Волині.
«На даху будинку знайдено ящик з розсадою, схожою на канабіс», - таке повідомлення отримали патрульні 3 червня, близько 12 години, з вулиці Воїнів Інтернаціоналістів.
Піднявшись на дах будинку, поліцейські побачили осіб, які одразу почали висипати невідому речовину. При перевірці в одного з чоловіків виявили коробочку і пакетик з білою речовиною.
Поруч стояв ящик з розсадою канабісу. При обстеженні даху виявили таку ж розсаду у пластиковому посуді.
Так, обох 29-річних чоловіків затримали, викликали слідчо-оперативну групу та охороняли місце події до її приїзду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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