У Луцьку чоловіки влаштували «наркооранжерею» на даху будинку. ФОТО

На даху будинку у Луцьку двоє чоловіків влаштували «наркооранжерею»,де вирощували в ящиках розсаду канабісу.Про це інформує Патрульна поліція Волині.«На даху будинку знайдено ящик з розсадою, схожою на канабіс», - таке повідомлення отримали патрульні 3 червня, близько 12 години, з вулиці Воїнів Інтернаціоналістів.Піднявшись на дах будинку, поліцейські побачили осіб, які одразу почали висипати невідому речовину. При перевірці в одного з чоловіків виявили коробочку і пакетик з білою речовиною.Поруч стояв ящик з розсадою канабісу. При обстеженні даху виявили таку ж розсаду у пластиковому посуді.Так, обох 29-річних чоловіків затримали, викликали слідчо-оперативну групу та охороняли місце події до її приїзду.