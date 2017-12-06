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На Волині подешевшало м'ясо

На Волині подешевшало м'ясо
На Волинській області знизилися ціни на м'ясний кошик — в середньому на 7,3%.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Асоціації постачальників торговельних мереж України Олексій Дорошенко.

Він зазначив, що в загальному ситуація щодо доступності м’яса для українців погіршується.

«М'ясо є єдиною групою продуктів, яка стає все менш доступною не лише для малозабезпечених українців, але навіть для тих, хто отримує середню заробітну плату. Так за перші чотири місяці 2018 року вартість м’ясного кошику зросла в середньому по країні на 5%, а середня заробітна плата за цей час впала на 3,4%», - пише Олексій Дорошенко.

До м’ясного кошика українця увійшли по кілограму всіх видів м’яса та ковбасних виробів, які підлягають державному моніторингу: яловичина, свинина, сало, куряча тушка і філе, варена ковбаса.

Отож, на Волині з початку 2018 року ціна на м'ясо знизилась на 7,3 гривні (1,4%), а середня зарплата — на 6%.

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Теги: м'ясо, Волинь, ціни
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