Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Сьогодні, 11:07
Зірки 80-х, німецький диско-гурт Boney M. на чолі з їхньою першою вокалісткою Шейлою Боннік 2 червня виступили в ТРЦ ПортCity.
Неймовірна атмосфера, старі добрі хіти та нові композиції, все це вже з перших хвилин концерту підняло глядачів з місць.
«Дуже приємно було бачити, що вік глядачів був від 20 та далеко за 50 років. В наш час так мало подій які б привертали увагу та були б цікаві старшому поколінню», - зауважили організатори.
Додатково:
Шейла Боннік – це та людина, яка у 1975 році першою разом з Мейзі Уїльямс і Клаудією Беррі сформувала склад гурту Boney M. З роками він змінювався і доповнювався, зокрема чорношкірим танцівником Боббі Фарелом та вокалісткою Ліз Мітчел.
Сьогодні Шейлі Боннік вже 65 років, але вона разом з музикантами донині дарує можливість насолодитися безсмертними хітами гурту.
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Неймовірна атмосфера, старі добрі хіти та нові композиції, все це вже з перших хвилин концерту підняло глядачів з місць.
«Дуже приємно було бачити, що вік глядачів був від 20 та далеко за 50 років. В наш час так мало подій які б привертали увагу та були б цікаві старшому поколінню», - зауважили організатори.
Додатково:
Шейла Боннік – це та людина, яка у 1975 році першою разом з Мейзі Уїльямс і Клаудією Беррі сформувала склад гурту Boney M. З роками він змінювався і доповнювався, зокрема чорношкірим танцівником Боббі Фарелом та вокалісткою Ліз Мітчел.
Сьогодні Шейлі Боннік вже 65 років, але вона разом з музикантами донині дарує можливість насолодитися безсмертними хітами гурту.
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