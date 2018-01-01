Легендарні Boney M виступили у ПортCity*

Зірки 80-х, німецький диско-гурт Boney M. на чолі з їхньою першою вокалісткою Шейлою Боннік 2 червня виступили в ТРЦ ПортCity.Неймовірна атмосфера, старі добрі хіти та нові композиції, все це вже з перших хвилин концерту підняло глядачів з місць.«Дуже приємно було бачити, що вік глядачів був від 20 та далеко за 50 років. В наш час так мало подій які б привертали увагу та були б цікаві старшому поколінню», - зауважили організатори.