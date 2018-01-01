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Легендарні Boney M виступили у ПортCity*

Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Зірки 80-х, німецький диско-гурт Boney M. на чолі з їхньою першою вокалісткою Шейлою Боннік 2 червня виступили в ТРЦ ПортCity.

Неймовірна атмосфера, старі добрі хіти та нові композиції, все це вже з перших хвилин концерту підняло глядачів з місць.

«Дуже приємно було бачити, що вік глядачів був від 20 та далеко за 50 років. В наш час так мало подій які б привертали увагу та були б цікаві старшому поколінню», - зауважили організатори.

Додатково:

Шейла Боннік – це та людина, яка у 1975 році першою разом з Мейзі Уїльямс і Клаудією Беррі сформувала склад гурту Boney M. З роками він змінювався і доповнювався, зокрема чорношкірим танцівником Боббі Фарелом та вокалісткою Ліз Мітчел.

Сьогодні Шейлі Боннік вже 65 років, але вона разом з музикантами донині дарує можливість насолодитися безсмертними хітами гурту.

Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*
Легендарні Boney M виступили у ПортCity*

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Теги: ПортCity, Boney M
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