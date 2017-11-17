На Волині у деяких селах відключать газ





Про це йдеться на сторінці у facebook



Зазначається, що газопостачання припиниться у зв'язку із повною зупинкою газорозподільної станції (ГРС) Голоб.



Так, газу не буде 6 та 7 червня року з 9:00 до 17:00 год. у таких населених пунктах: селище Голоби, с. Поповичі, с. Радошин, с. Байківці, с. Вівчицьк, с. Дарівка, с. Калиновник, с. Нужель, с. Новий Мосир, с. Порськ, с. Борщівка, с. Жмудче, с. Битень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 6 та 7 червня буде тимчасово призупинено газопостачання деяких населених пунктів.Про це йдеться на сторінці у facebook Голобської громади Зазначається, що газопостачання припиниться у зв'язку із повною зупинкою газорозподільної станції (ГРС) Голоб.Так, газу не буде 6 та 7 червня року з 9:00 до 17:00 год. у таких населених пунктах: селище Голоби, с. Поповичі, с. Радошин, с. Байківці, с. Вівчицьк, с. Дарівка, с. Калиновник, с. Нужель, с. Новий Мосир, с. Порськ, с. Борщівка, с. Жмудче, с. Битень.

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