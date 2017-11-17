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На Волині у деяких селах відключать газ

На Волині у деяких селах відключать газ
На Волині 6 та 7 червня буде тимчасово призупинено газопостачання деяких населених пунктів.

Про це йдеться на сторінці у facebook Голобської громади.

Зазначається, що газопостачання припиниться у зв'язку із повною зупинкою газорозподільної станції (ГРС) Голоб.

Так, газу не буде 6 та 7 червня року з 9:00 до 17:00 год. у таких населених пунктах: селище Голоби, с. Поповичі, с. Радошин, с. Байківці, с. Вівчицьк, с. Дарівка, с. Калиновник, с. Нужель, с. Новий Мосир, с. Порськ, с. Борщівка, с. Жмудче, с. Битень.

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Теги: газ, відключення
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