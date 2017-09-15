В Росії дитину знайшли мертвою в холодильнику
Сьогодні, 10:11
7-річну дівчинку, яка зникла у місті Белово у Кемеровській області (Росія), виявили мертвою у старому холодильнику, що стояв на вулиці.
Ознак насильницької смерті на тілі дівчинки не знайшли, для уточнення причини загибелі призначено судово-медичну експертизу, - пишуть Факти.
Слідчі припускають, що дівчинка гралася на вулиці й залізла у холодильник, а потім не змогла вибратися.
Про зникнення школярки увечері 29 травня заявив її батько, стурбований тим, що його дочка пішла гуляти і безслідно зникла. За фактом зникнення дитини було порушено кримінальну справу за статтею про вбивство малолітньої, у пошуках брали участь понад тисячу осіб – силовики, рятувальники, волонтери, вчителі та місцеві жителі.
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Ознак насильницької смерті на тілі дівчинки не знайшли, для уточнення причини загибелі призначено судово-медичну експертизу, - пишуть Факти.
Слідчі припускають, що дівчинка гралася на вулиці й залізла у холодильник, а потім не змогла вибратися.
Про зникнення школярки увечері 29 травня заявив її батько, стурбований тим, що його дочка пішла гуляти і безслідно зникла. За фактом зникнення дитини було порушено кримінальну справу за статтею про вбивство малолітньої, у пошуках брали участь понад тисячу осіб – силовики, рятувальники, волонтери, вчителі та місцеві жителі.
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