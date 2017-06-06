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Хлопець, який пошкодив хребет під час купання біля Луцька, в реанімації

Хлопець, який пошкодив хребет під час купання біля Луцька, в реанімації
Юнак, який травмувався під час відпочинку на ставку у Боголюбах Луцького району, перебуває у реанімації.

Про це повідомила сестра потерпілого Наталя Охремчук - інформує Перший канал соціальних новин.

За її словами, медики підтвердили діагноз – перелом шиї, пошкоджені два хребці. Зараз він перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні № 2, стан його стабільно важкий.

«Сьогодні буде збиратись консиліум лікарів, щоб вирішити, що робити. Чекають, доки зійде набряк спинного мозку та спаде температура, щоб оперувати. Чим швидше оперують, тим краще», - розповіла лучанка.

Нагадаємо, нещасний випадок стався 2 червня. Відпочивальник невдало пірнув у воду та пошкодив хребет у ділянці шиї. Його каретою швидкої доставили в лікарню. Юнак родом із Луцька, наразі мешкає у селі Боремель Рівненської області.

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Теги: травма, купання, хребет
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