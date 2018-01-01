«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*





Про це йдеться на офіційній сторінці «Інвестора» у



Житловий комплекс «Оріон» – нестандартне сучасне помешкання типу «квадрахаус» – зведуть у районі вулиці Чернишевського обласного центру Волині.



Зауважимо, що в одному такому будинку зможе проживати одразу чотири сім’ї, кожна з яких матиме власну присадибну ділянку та паркомісця для авто. Загалом, таких двоповерхових окремих будинків в «Оріоні» буде чотири, загальною кількістю 16 квартир площею 1 809 м2. Автостоянка розрахована на 20 паркомісць.



Переваги ЖК «Оріон»:



- закрита територія

- власний паркінг

- відеоспостереження та охорона

- індивідуальне опалення

- інфраструктура (дитячий та спортивний майданчики, озеленення території)

- 2 км до центру міста



«Цей вид заміського будинку найкраще підійде тим, хто прагне особливої приватності та спокою. Енергозбереження, сучасні будівельні технології, зручна інфраструктура та достатня кількість паркомісць – це ті незмінні стандарти, за якими ми будуємо ЖК «Оріон», – зазначають у будівельній компанії.



Придбати у ЖК «Оріон» ви можете простору дворівневу квартиру, площа якої складає 139,06 квадратних метрів та налічує чотири кімнати.



Ціна – 59 000 $



Родзинкою помешкання є простора кухня 15,56 квадратних метрів, коридор та гардеробна, площею 13,82 м2 та 3,39 м2 відповідно. На першому та другому поверсі розміщені санвузли.



Тож сміливо можемо сказати, що житло чудово підходить для великої родини, яка любить простір та сімейний затишок.



Без перебільшень, це помешкання – не лише комфорт повсякдення, а й вигідна інвестиція у майбутнє.



Для уточнення деталей телефонуйте:

096 030 20 10

або завітайте до відділу продажів:

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк



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