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«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*

«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*
Луцька будівельна компанія «Інвестор» презентувала новий житловий комплекс – ЖК «Оріон».

Про це йдеться на офіційній сторінці «Інвестора» у Facebook, - пише Перший.

Житловий комплекс «Оріон» – нестандартне сучасне помешкання типу «квадрахаус» – зведуть у районі вулиці Чернишевського обласного центру Волині.
«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*
«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*

Зауважимо, що в одному такому будинку зможе проживати одразу чотири сім’ї, кожна з яких матиме власну присадибну ділянку та паркомісця для авто. Загалом, таких двоповерхових окремих будинків в «Оріоні» буде чотири, загальною кількістю 16 квартир площею 1 809 м2. Автостоянка розрахована на 20 паркомісць.

Переваги ЖК «Оріон»:

- закрита територія
- власний паркінг
- відеоспостереження та охорона
- індивідуальне опалення
- інфраструктура (дитячий та спортивний майданчики, озеленення території)
- 2 км до центру міста

«Цей вид заміського будинку найкраще підійде тим, хто прагне особливої приватності та спокою. Енергозбереження, сучасні будівельні технології, зручна інфраструктура та достатня кількість паркомісць – це ті незмінні стандарти, за якими ми будуємо ЖК «Оріон», – зазначають у будівельній компанії.
«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*
«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*
«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*

Придбати у ЖК «Оріон» ви можете простору дворівневу квартиру, площа якої складає 139,06 квадратних метрів та налічує чотири кімнати.

Ціна – 59 000 $

Родзинкою помешкання є простора кухня 15,56 квадратних метрів, коридор та гардеробна, площею 13,82 м2 та 3,39 м2 відповідно. На першому та другому поверсі розміщені санвузли.
«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*
«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*

Тож сміливо можемо сказати, що житло чудово підходить для великої родини, яка любить простір та сімейний затишок.

Без перебільшень, це помешкання – не лише комфорт повсякдення, а й вигідна інвестиція у майбутнє.

Для уточнення деталей телефонуйте:
096 030 20 10
або завітайте до відділу продажів:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*
«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*
«Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу — квадрохауси. ФОТО*

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Теги: Інвестор, Оріон
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