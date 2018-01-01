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Синоптики розповіли, коли в Україні відчутно похолодає

Синоптики розповіли, коли в Україні відчутно похолодає
В Україні у середу, 6 червня, суттєво похолодає.

Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Завтра дощів повинно вистачити усім, бо нас перетинатиме холодний атмосферний фронт. А якщо холодний фронт приходить на розігріту територію, де сьогодні очікується до +25+30 градусів, то контраст прохолодного повітря за фронтом і спекотного перед фронтом дасть хороші температурні коливання і, відповідно, - дощі, навіть зливи, грози і при грозах окремі шквали.

Температура повітря завтра ще буде високою.

Відтак, 6 червня, у більшості областей України суттєво похолодає, до +15 +22 градусів.

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Теги: синоптики, погода, прогноз, похолодання
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