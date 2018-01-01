Синоптики розповіли, коли в Україні відчутно похолодає

В Україні у середу, 6 червня, суттєво похолодає.Про це у Facebook написала синоптик"Завтра дощів повинно вистачити усім, бо нас перетинатиме холодний атмосферний фронт. А якщо холодний фронт приходить на розігріту територію, де сьогодні очікується до +25+30 градусів, то контраст прохолодного повітря за фронтом і спекотного перед фронтом дасть хороші температурні коливання і, відповідно, - дощі, навіть зливи, грози і при грозах окремі шквали.Температура повітря завтра ще буде високою.Відтак, 6 червня, у більшості областей України суттєво похолодає, до +15 +22 градусів.