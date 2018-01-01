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На Волині горіли торфовища

На Волині горіли торфовища
На Волині рятувальники загасили п'ять пожеж на торфовищах.

У період 29 травня – 3 червня співробітники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 25 пожеж у житловому секторі та в екосистемах, - пишуть у прес-службі ДСНС у Волинській області.

Зокрема рятувальники приборкали 5 пожеж на торфовищах. Загорання зафіксовані поблизу села Нова Руда та в урочищі Калинка біля села Велика Ведмежка Маневицького району, біля села Цир Любешівського району та в Шацькому районі – на прилеглих територіях до сіл Самійличі та Пехи.

Загалом над гасінням пожеж працювали 25 рятувальників та 6 осіб з числа населення, залучені 5 одиниць пожежної техніки.

Рятувальники нагадують, що в області утримується найвищий рівень пожежонебезпеки. Ризик виникнення пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях є вкрай високим.

«Причиною таких загорянь є нехтування правилами пожежної безпеки громадянами», — пишуть у прес-службі рятувальників.

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Теги: пожежа, Волинь, торфовище
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