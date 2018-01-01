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Поліцейські розшукали 52 людей, яких вважали безвісти зниклими

Поліцейські розшукали 52 людей, яких вважали безвісти зниклими
Волинські правоохоронці розшукали 78 осіб, серед яких 52 вважалося безвісти зниклими, а 26 — розшукувалися за скоєння злочинів.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.

Поліцейські розшукали зловмисників, що переховувалися від органів слідства та суду, за вчинення правопорушень, передбачених ст. 121, ст. 125, ст. 191, ст. 366, ст. 185, ст. 309 Кримінального кодексу України.

Йдеться, зокрема, про заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи переселення засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту, службове підроблення, крадіжки.

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Теги: поліція, Волинь
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