Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 червня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Клуб с.Шистів: вул.Садова, 1-18

2.09:00 – 17:00 с.Заріччя: вул.Лобачинська

3.09:00 – 17:00 Дитячий садок с.Хмелівка: вул.Закарпатська, 1-25



Іваничівський район



1. Л-1 КТП-159

чистка траси 9:00-16:00 с. Янів по вул. Луговій

2. Л-2 КТП-122

заміна опор 9:30-17:00 с. Луковичі по вул. Селянській 14-46



Камінь-Каширський район



1. КТП-108 Л-3 09:40 – 16:40 Медпункт. с.Олександрія, вул.. Шевченка



Ківерцівський район



1.10:00-15:00

КТП-327 смт.Цумань КТП-327 смт.Цумань

вул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/

вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19 вул.Терешкової,33



Ковельський район



1.9:00-17:00

ТзОВ КФ "Нектар",

ФОП Карпук В. К.,

СМЕД ДАІ УМВС,

РЖКП №1. м. Ковель, вул. Коцюбинського,

вул. Незалежності.

2.9:00-17:00

ФОП Миронюк В. Ю,

Ковельське МТМО.

с. Гредьки.



Локачинський район



1. КТП-160 Л-1 9:00-17:00 БК с.Войнин вул.Нова

2. КТП-208 9:00-17:00 П-ць Остапчук В.М. смтЛокачі вул.Котляревського, Садова, Володимирська, Героїв Майдану

3. КТП-22 Л-1 9:00-17:00 с.Марковичі:ферма



Любомльський та Шацький райони



1. КТП-255 ПЛ 0.4 9.00-17.00 с.Світязь

2. ЗТП-244 ПЛ-0.4 9:00-17:00 с.Згорани



Любешівський район



1. 10:00-17:00

МСЛП, ПАТ «Волиньгаз» смт.Любешів,вул.Незалежності (частково)



Маневицький район



1. 10:00-18:00

КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).

КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.

КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).

КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).

КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).

2. 10:00-18:00

КТП-159, с. Гораймівка- Приватне акціонерне товариство "Киїстар", СВК "Кормін".

КТП-201, с. Чорниж - Сільська рада (млин, дитячий садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ФОП Горбач В.В. (ларьок № 2), ФОП Оніщук Л.В. (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), ФОП Дручок В.С. (ларьок).

КТП-253 - Районний відділ освіти.

КТП-302 - Молитовний будинок.

КТП-312 - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Новосад Сергій Сергійович (магазин).

КТП-477 - ФОП Кушнір В.С. (будівельний майданчик).

3. 10:00-17:00 Держсільгоспінспекція у Волинській області (адмінприміщення), Маневицька комунальна центральна аптека, ФОП Каразія Андрій Степанович (магазин), ФОП Дідух С.М. (виробнича база), ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС" (установка), ФОП Дубинович Людмила Омельянівна (магазин «Камелія»). смт. Маневичі

вул. Володимира Великого 1-24, вул. Героїв Майдану 7.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія «Провідна», стоматолог, адвокат, аптека, школа Мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 27-35

вул.Шахтарська, 2-4

вул.Св.Володимира, 32-38

вул.Кобзаря, 55-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11

2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-9 09:00-17:00 Д/С №1, магазин «Мікс маркет» м.Нововолинськ

вул.Маяковського, 10-12

вул.Винниченка, 20

вул.Шухевича, 39-55,2-22



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 с.Уляники церква. с.Уляники, в.Молодіжна, Зелена.

2. ПЛ-0,4 від КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин свинарник, бригада-1, пилорама.

3. ПЛ-0,4 від КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.

4. КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб. с.Доросині вул.Шевченка.



Турійський район



1. ПЛ-10 кВ Л-42-02 від ПС до ЛР-89

КТП-135 10:00-13:00 ТзОВ «ВВ-Агро»- магазин, Дулібівська с/р- клуб, школа, СКЗ, дім молитви с.Туричани

2. ПЛ-10 кВ Л-61-01 від ПС до ЛР-1,КР-10

КТП-5 10:00-17:00 с.Ставок



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Клуб с.Шистів: вул.Садова, 1-182.09:00 – 17:00 с.Заріччя: вул.Лобачинська3.09:00 – 17:00 Дитячий садок с.Хмелівка: вул.Закарпатська, 1-251. Л-1 КТП-159чистка траси 9:00-16:00 с. Янів по вул. Луговій2. Л-2 КТП-122заміна опор 9:30-17:00 с. Луковичі по вул. Селянській 14-461. КТП-108 Л-3 09:40 – 16:40 Медпункт. с.Олександрія, вул.. Шевченка1.10:00-15:00КТП-327 смт.Цумань КТП-327 смт.Цуманьвул.О.Кошового,24-54/парні/,35-59/непарні/вул.Ковпака вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні вул.Д.Галицького,1-19 вул.Терешкової,331.9:00-17:00ТзОВ КФ "Нектар",ФОП Карпук В. К.,СМЕД ДАІ УМВС,РЖКП №1. м. Ковель, вул. Коцюбинського,вул. Незалежності.2.9:00-17:00ФОП Миронюк В. Ю,Ковельське МТМО.с. Гредьки.1. КТП-160 Л-1 9:00-17:00 БК с.Войнин вул.Нова2. КТП-208 9:00-17:00 П-ць Остапчук В.М. смтЛокачі вул.Котляревського, Садова, Володимирська, Героїв Майдану3. КТП-22 Л-1 9:00-17:00 с.Марковичі:ферма1. КТП-255 ПЛ 0.4 9.00-17.00 с.Світязь2. ЗТП-244 ПЛ-0.4 9:00-17:00 с.Згорани1. 10:00-17:00МСЛП, ПАТ «Волиньгаз» смт.Любешів,вул.Незалежності (частково)1. 10:00-18:00КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).2. 10:00-18:00КТП-159, с. Гораймівка- Приватне акціонерне товариство "Киїстар", СВК "Кормін".КТП-201, с. Чорниж - Сільська рада (млин, дитячий садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ФОП Горбач В.В. (ларьок № 2), ФОП Оніщук Л.В. (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), ФОП Дручок В.С. (ларьок).КТП-253 - Районний відділ освіти.КТП-302 - Молитовний будинок.КТП-312 - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Новосад Сергій Сергійович (магазин).КТП-477 - ФОП Кушнір В.С. (будівельний майданчик).3. 10:00-17:00 Держсільгоспінспекція у Волинській області (адмінприміщення), Маневицька комунальна центральна аптека, ФОП Каразія Андрій Степанович (магазин), ФОП Дідух С.М. (виробнича база), ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС" (установка), ФОП Дубинович Людмила Омельянівна (магазин «Камелія»). смт. Маневичівул. Володимира Великого 1-24, вул. Героїв Майдану 7.1. 09:00-17:00ТНЕУ, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус, страхова компанія «Провідна», стоматолог, адвокат, аптека, школа Мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськб-р Шевченка, 27-35вул.Шахтарська, 2-4вул.Св.Володимира, 32-38вул.Кобзаря, 55-63, 64-80вул.Нововолинська, 112. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-9 09:00-17:00 Д/С №1, магазин «Мікс маркет» м.Нововолинськвул.Маяковського, 10-12вул.Винниченка, 20вул.Шухевича, 39-55,2-221. 9:00-17:00 с.Уляники церква. с.Уляники, в.Молодіжна, Зелена.2. ПЛ-0,4 від КТП-185 9:00-17:00 с.Тихотин свинарник, бригада-1, пилорама.3. ПЛ-0,4 від КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.4. КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб. с.Доросині вул.Шевченка.1. ПЛ-10 кВ Л-42-02 від ПС до ЛР-89КТП-135 10:00-13:00 ТзОВ «ВВ-Агро»- магазин, Дулібівська с/р- клуб, школа, СКЗ, дім молитви с.Туричани2. ПЛ-10 кВ Л-61-01 від ПС до ЛР-1,КР-10КТП-5 10:00-17:00 с.Ставок

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