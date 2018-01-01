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Чоловікові, який пошкодив хребет на ставку біля Луцька, потрібна допомога

Чоловікові, який пошкодив хребет на ставку біля Луцька, потрібна допомога
Сім’я чоловіка, який травмувався під час відпочинку на ставку в Боголюбах Луцького району, потребує фінансової допомоги.

Про це повідомила сестра потерпілого Наталія Охремчук, - інформує Перший канал соціальних новин.

«Сім’ю Поперечних (Маліновських) спіткало велике горе – Богдан знаходиться в реанімації у важкому стані. Сім’я потребує фінансової допомоги», – каже вона.

Як розповіла жінка, за результатами консиліуму чоловікові призначили операцію, яку проведуть завтра. «У нього дружина і двоє діток. Моліться за Богдана», – додає сестра постраждалого.

Номер картки: 5168 7573 3151 4267 (Охремчук Наталія Геннадіївна)

Номери телефонів: (095) 481-02-30 (дружина Оля), (050) 695-69-29 (сестра Наталя).

Нагадаємо, у селі Боголюби Луцького району стався нещасний випадок у відпочинковій зоні біля ставка. Чоловік необережно пірнув у водойму та пошкодив хребет в районі шиї.

Медики діагностували у постраждалого перелом шиї, пошкоджені два хребці. Зараз він перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні № 2, стан його стабільно важкий.


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Теги: допомога, кошти
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