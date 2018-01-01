Чоловікові, який пошкодив хребет на ставку біля Луцька, потрібна допомога
Сьогодні, 12:40
Сім’я чоловіка, який травмувався під час відпочинку на ставку в Боголюбах Луцького району, потребує фінансової допомоги.
Про це повідомила сестра потерпілого Наталія Охремчук, - інформує Перший канал соціальних новин.
«Сім’ю Поперечних (Маліновських) спіткало велике горе – Богдан знаходиться в реанімації у важкому стані. Сім’я потребує фінансової допомоги», – каже вона.
Як розповіла жінка, за результатами консиліуму чоловікові призначили операцію, яку проведуть завтра. «У нього дружина і двоє діток. Моліться за Богдана», – додає сестра постраждалого.
Номер картки: 5168 7573 3151 4267 (Охремчук Наталія Геннадіївна)
Номери телефонів: (095) 481-02-30 (дружина Оля), (050) 695-69-29 (сестра Наталя).
Нагадаємо, у селі Боголюби Луцького району стався нещасний випадок у відпочинковій зоні біля ставка. Чоловік необережно пірнув у водойму та пошкодив хребет в районі шиї.
Медики діагностували у постраждалого перелом шиї, пошкоджені два хребці. Зараз він перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні № 2, стан його стабільно важкий.
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Про це повідомила сестра потерпілого Наталія Охремчук, - інформує Перший канал соціальних новин.
«Сім’ю Поперечних (Маліновських) спіткало велике горе – Богдан знаходиться в реанімації у важкому стані. Сім’я потребує фінансової допомоги», – каже вона.
Як розповіла жінка, за результатами консиліуму чоловікові призначили операцію, яку проведуть завтра. «У нього дружина і двоє діток. Моліться за Богдана», – додає сестра постраждалого.
Номер картки: 5168 7573 3151 4267 (Охремчук Наталія Геннадіївна)
Номери телефонів: (095) 481-02-30 (дружина Оля), (050) 695-69-29 (сестра Наталя).
Нагадаємо, у селі Боголюби Луцького району стався нещасний випадок у відпочинковій зоні біля ставка. Чоловік необережно пірнув у водойму та пошкодив хребет в районі шиї.
Медики діагностували у постраждалого перелом шиї, пошкоджені два хребці. Зараз він перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні № 2, стан його стабільно важкий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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