вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку маршрутник ледь не збив людей на «зебрі»

У Луцьку маршрутник ледь не збив людей на «зебрі»
У Луцьку водій маршрутки №24 виїхав на зустрічну смугу та ледь не збив людей на пішохідному переході.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Ната Толмачова.

Вона зазначила, що інцидент трапився у понеділок, 4 травня, о 9:25.

«Маршрутка № 24 (АС 05-13). перехід біля 5-ї школи.

Лучанка пише, що водій поспішав проїхати на жовтий сигнал світлофору та мусив викручувати кермо, щоб не збити декількох людей, які вже почали переходити дорогу на «зебрі».

«Викрутив так, що захопив зустрічну смугу. щастя, що дорога була вільна, хоч зазвичай тут сильний рух», - зауважує Ната Толмачова.

«Світлофор тут видно добре і здалека, і зелений ні для кого несподіванкою не був. Чи тепер в 5 грн входить не лише проїзд, а й адреналіновий стрес для пасажирів?» - обурюється лучанка.

«Коли водії перестануть ганяти по вулицях міста і почнуть просто добре робити свою роботу?» - запитує жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, проїзд, скандал, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якщо їхав на жовтий сигнал то був не правий і водій і пішоходи.
Відповісти
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 13:33
За два дні до травмпункту звернулося 122 лучан
Сьогодні, 13:15
У Луцьку маршрутник ледь не збив людей на «зебрі»
Сьогодні, 13:00
Чоловікові, який пошкодив хребет на ставку біля Луцька, потрібна допомога
Сьогодні, 12:40
У Рівному вночі невідомі підпалили автівку волонтера
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО «Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
30 травень, 10:46
Лучани платитимуть по 5 гривень в маршрутках з 25 травня Лучани платитимуть по 5 гривень в маршрутках з 25 травня
21 травень, 10:58
Здорожчає проїзд у луцьких маршрутках Здорожчає проїзд у луцьких маршрутках
16 травень, 10:33
«Ніколи йому цього не пробачу», - постраждала в аварії лучанка про водія маршрутки «Ніколи йому цього не пробачу», - постраждала в аварії лучанка про водія маршрутки
27 квітень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на аварійному перехресті поставлять світлофор за 2 мільйони гривень
Сьогодні, 14:13
 0
«Картина маслом»: п'янички залишили купу пляшок біля луцького театру. ФОТО
Сьогодні, 14:06
 0
В Одесі водій розбив 7 припаркованих автівок
Сьогодні, 13:44
 0
Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 13:33
 0
За два дні до травмпункту звернулося 122 лучан
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8