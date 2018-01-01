У Луцьку маршрутник ледь не збив людей на «зебрі»

У Луцьку водій маршрутки №24 виїхав на зустрічну смугу та ледь не збив людей на пішохідному переході.Про це на своїй сторінці у Facebook написалаВона зазначила, що інцидент трапився у понеділок, 4 травня, о 9:25.«Маршрутка № 24 (АС 05-13). перехід біля 5-ї школи.Лучанка пише, що водій поспішав проїхати на жовтий сигнал світлофору та мусив викручувати кермо, щоб не збити декількох людей, які вже почали переходити дорогу на «зебрі».«Викрутив так, що захопив зустрічну смугу. щастя, що дорога була вільна, хоч зазвичай тут сильний рух», - зауважує Ната Толмачова.«Світлофор тут видно добре і здалека, і зелений ні для кого несподіванкою не був. Чи тепер в 5 грн входить не лише проїзд, а й адреналіновий стрес для пасажирів?» - обурюється лучанка.«Коли водії перестануть ганяти по вулицях міста і почнуть просто добре робити свою роботу?» - запитує жінка.