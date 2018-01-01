За два дні до травмпункту звернулося 122 лучан

За вихідні у травмпункт Луцької міської клінічної лікарні звернулося більше сотні лучан.Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.«У травмпункт звернулося 122 травмованих, з них - 23 з переломами. 8 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння, 6 покусали тварини», - йдеться у дописі.Також медики наголошують, що на Волині незабаром очікується посушлива погода. Тому волинянам радять вживати багато рідини, носити легкий одяг та по-можливості уникати виходів на вулицю.