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За два дні до травмпункту звернулося 122 лучан

За два дні до травмпункту звернулося 122 лучан
За вихідні у травмпункт Луцької міської клінічної лікарні звернулося більше сотні лучан.

Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

«У травмпункт звернулося 122 травмованих, з них - 23 з переломами. 8 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння, 6 покусали тварини», - йдеться у дописі.

Також медики наголошують, що на Волині незабаром очікується посушлива погода. Тому волинянам радять вживати багато рідини, носити легкий одяг та по-можливості уникати виходів на вулицю.

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Теги: травпункт, Луцьк
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