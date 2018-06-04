Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО





Про це пише



На стіні будівлі Волинського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом намалював графіті з адресою інтернет-магазину.



Довідково:



Фен (амфітамін) є синтетичним психостимулятором, цей наркотик є широко популярним серед нарокоманів та молоді. Амфітамін викликає залежність, негативно діє на психіку, спричиняє агресію, галюцинацію. І цей небезпечний наркотик рекламують у центрі міста Луцька, при тому за посиланням на сайт, людям пропонують придбати його в місті Луцьку.





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