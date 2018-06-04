Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 13:33
У Луцьку поруч з дитячою лікарнею рекламують сайт з продажу амфетаміну.
Про це пише ВолиньUa.
На стіні будівлі Волинського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом намалював графіті з адресою інтернет-магазину.
Довідково:
Фен (амфітамін) є синтетичним психостимулятором, цей наркотик є широко популярним серед нарокоманів та молоді. Амфітамін викликає залежність, негативно діє на психіку, спричиняє агресію, галюцинацію. І цей небезпечний наркотик рекламують у центрі міста Луцька, при тому за посиланням на сайт, людям пропонують придбати його в місті Луцьку.
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Про це пише ВолиньUa.
На стіні будівлі Волинського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом намалював графіті з адресою інтернет-магазину.
Довідково:
Фен (амфітамін) є синтетичним психостимулятором, цей наркотик є широко популярним серед нарокоманів та молоді. Амфітамін викликає залежність, негативно діє на психіку, спричиняє агресію, галюцинацію. І цей небезпечний наркотик рекламують у центрі міста Луцька, при тому за посиланням на сайт, людям пропонують придбати його в місті Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
шановні, вам не видно домен .com на сайті???
А ви популяризуєте, молодці!!!
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