В Одесі водій розбив 7 припаркованих автівок





Про це повідомляє місцеве видання Думська.



"Інцидент стався о 4 годині ранку на перетині вулиць Сахарова і Марсельної. З місця події винуватець зник разом з автомобілем", - йдеться в повідомленні.



При цьому наголошується, що водій імовірно їхав на Toyota Camry.



Що стосується розбитих автомобілів, то частина з них не підлягає відновленню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі вранці в понеділок, 4 червня, водій розбив сім припаркованих автомобілів.Про це повідомляє місцеве видання Думська."Інцидент стався о 4 годині ранку на перетині вулиць Сахарова і Марсельної. З місця події винуватець зник разом з автомобілем", - йдеться в повідомленні.При цьому наголошується, що водій імовірно їхав на Toyota Camry.Що стосується розбитих автомобілів, то частина з них не підлягає відновленню.

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