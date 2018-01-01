В Одесі водій розбив 7 припаркованих автівок
Сьогодні, 13:44
В Одесі вранці в понеділок, 4 червня, водій розбив сім припаркованих автомобілів.
Про це повідомляє місцеве видання Думська.
"Інцидент стався о 4 годині ранку на перетині вулиць Сахарова і Марсельної. З місця події винуватець зник разом з автомобілем", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що водій імовірно їхав на Toyota Camry.
Що стосується розбитих автомобілів, то частина з них не підлягає відновленню.
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Про це повідомляє місцеве видання Думська.
"Інцидент стався о 4 годині ранку на перетині вулиць Сахарова і Марсельної. З місця події винуватець зник разом з автомобілем", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що водій імовірно їхав на Toyota Camry.
Що стосується розбитих автомобілів, то частина з них не підлягає відновленню.
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