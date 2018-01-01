«Картина маслом»: п'янички залишили купу пляшок біля луцького театру. ФОТО





Фотографію на своїй сторінці у Facebook виклав депутат Луцької міської ради Павло Данильчук.



«Ранок. Центр Луцька. Драмтеатр. Картина маслом чи то пак пляшками», - зазначив депутат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля Волинського обласного драматичного театру невідомі залишили купу порожніх пляшок.Фотографію на своїй сторінці у Facebook виклав депутат Луцької міської ради«Ранок. Центр Луцька. Драмтеатр. Картина маслом чи то пак пляшками», - зазначив депутат.

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