вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Картина маслом»: п'янички залишили купу пляшок біля луцького театру. ФОТО

«Картина маслом»: п'янички залишили купу пляшок біля луцького театру. ФОТО
У Луцьку біля Волинського обласного драматичного театру невідомі залишили купу порожніх пляшок.

Фотографію на своїй сторінці у Facebook виклав депутат Луцької міської ради Павло Данильчук.

«Ранок. Центр Луцька. Драмтеатр. Картина маслом чи то пак пляшками», - зазначив депутат.

«Картина маслом»: п'янички залишили купу пляшок біля луцького театру. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, алкоголь, Луцьк, Данильчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на аварійному перехресті поставлять світлофор за 2 мільйони гривень
Сьогодні, 14:13
«Картина маслом»: п'янички залишили купу пляшок біля луцького театру. ФОТО
Сьогодні, 14:06
В Одесі водій розбив 7 припаркованих автівок
Сьогодні, 13:44
Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 13:33
За два дні до травмпункту звернулося 122 лучан
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО
03 червень, 19:23
Продавця луцького магазину спіймали на порушенні Продавця луцького магазину спіймали на порушенні
31 травень, 21:23
П'яна водійка покусала патрульного у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО П'яна водійка покусала патрульного у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
30 травень, 11:39
У Луцьку хочуть зробити читальні зали просто неба У Луцьку хочуть зробити читальні зали просто неба
29 травень, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на аварійному перехресті поставлять світлофор за 2 мільйони гривень
Сьогодні, 14:13
 0
«Картина маслом»: п'янички залишили купу пляшок біля луцького театру. ФОТО
Сьогодні, 14:06
 0
В Одесі водій розбив 7 припаркованих автівок
Сьогодні, 13:44
 0
Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 13:33
 0
За два дні до травмпункту звернулося 122 лучан
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8