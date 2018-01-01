«Картина маслом»: п'янички залишили купу пляшок біля луцького театру. ФОТО
Сьогодні, 14:06
У Луцьку біля Волинського обласного драматичного театру невідомі залишили купу порожніх пляшок.
Фотографію на своїй сторінці у Facebook виклав депутат Луцької міської ради Павло Данильчук.
«Ранок. Центр Луцька. Драмтеатр. Картина маслом чи то пак пляшками», - зазначив депутат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фотографію на своїй сторінці у Facebook виклав депутат Луцької міської ради Павло Данильчук.
«Ранок. Центр Луцька. Драмтеатр. Картина маслом чи то пак пляшками», - зазначив депутат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Картина маслом»: п'янички залишили купу пляшок біля луцького театру. ФОТО
Сьогодні, 14:06
В Одесі водій розбив 7 припаркованих автівок
Сьогодні, 13:44
Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 13:33
За два дні до травмпункту звернулося 122 лучан
Сьогодні, 13:15