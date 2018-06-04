У селі на Волині злодії винесли з хати 50 метрів кабелю





За повідомленням Володимир-Волинського відділу поліції, 03 червня звернулася жителька міста, 51-річна пані Наталія, у котрої із нежилої хати винесли 50 метрів кабелю, — пише



Точну дату крадіжки жінка не може назвати, оскільки з початку року до обійстя не навідувалася. Вона виявила крадіжку тільки тоді, як навідалася до будинку — злодії побили вікна. Також вона зазначила, що у самому приміщенні злодії добряче погосподарювали.



Сума нанесених збитків потерпіла оцінила у 750 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Коритниця Володимир-Волинського району невідомі обікрали будинок. Сума завданих збитків — 750 гривень.За повідомленням Володимир-Волинського відділу поліції, 03 червня звернулася жителька міста, 51-річна пані Наталія, у котрої із нежилої хати винесли 50 метрів кабелю, — пише Володимир Медіа Точну дату крадіжки жінка не може назвати, оскільки з початку року до обійстя не навідувалася. Вона виявила крадіжку тільки тоді, як навідалася до будинку — злодії побили вікна. Також вона зазначила, що у самому приміщенні злодії добряче погосподарювали.Сума нанесених збитків потерпіла оцінила у 750 гривень.

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