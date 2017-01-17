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На волинській трасі встановлять зупинки та камери спостереження

На волинській трасі встановлять зупинки та камери спостереження
Під час чергової сесії Княгининівської сільської ради виділили кошти на благоустрій траси М19 (Зміїнець, Милуші, Княгининок, Сирники, Рокині).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Княгининівської сільської ради Олена Твердохліб.

Голова громади зазначила, що виділять:

50 тис. грн – на встановлення зупинок на трасі М19 (с.Зміїнець,Милуші,Княгининок),

199 тис. грн – на закупівлю зупинок громадського транспорту,

169 тис. грн – на закупівлю та встановлення камер зовнішнього спостереження на трасі М19 в с.Зміїнці, Милуші, Княгининок, Сирники, Рокині,

23 тис. грн – на щебінь та пісок для встановлення огорожі на стадіоні смт.Рокині (сітка і стовпчики були закуплені раніше),

25 тис. грн – на закупівлю сміттєвих баків в смт. Рокині,

10 тис. грн – на отримання сертифікату готовності стадіону в Княгининку (після здачі стадіону в експлуатацію).

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Теги: камера, благоустрій, траса, Волинь, Твердохліб
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