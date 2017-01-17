На волинській трасі встановлять зупинки та камери спостереження
Сьогодні, 14:42
Під час чергової сесії Княгининівської сільської ради виділили кошти на благоустрій траси М19 (Зміїнець, Милуші, Княгининок, Сирники, Рокині).
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Княгининівської сільської ради Олена Твердохліб.
Голова громади зазначила, що виділять:
50 тис. грн – на встановлення зупинок на трасі М19 (с.Зміїнець,Милуші,Княгининок),
199 тис. грн – на закупівлю зупинок громадського транспорту,
169 тис. грн – на закупівлю та встановлення камер зовнішнього спостереження на трасі М19 в с.Зміїнці, Милуші, Княгининок, Сирники, Рокині,
23 тис. грн – на щебінь та пісок для встановлення огорожі на стадіоні смт.Рокині (сітка і стовпчики були закуплені раніше),
25 тис. грн – на закупівлю сміттєвих баків в смт. Рокині,
10 тис. грн – на отримання сертифікату готовності стадіону в Княгининку (після здачі стадіону в експлуатацію).
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Княгининівської сільської ради Олена Твердохліб.
Голова громади зазначила, що виділять:
50 тис. грн – на встановлення зупинок на трасі М19 (с.Зміїнець,Милуші,Княгининок),
199 тис. грн – на закупівлю зупинок громадського транспорту,
169 тис. грн – на закупівлю та встановлення камер зовнішнього спостереження на трасі М19 в с.Зміїнці, Милуші, Княгининок, Сирники, Рокині,
23 тис. грн – на щебінь та пісок для встановлення огорожі на стадіоні смт.Рокині (сітка і стовпчики були закуплені раніше),
25 тис. грн – на закупівлю сміттєвих баків в смт. Рокині,
10 тис. грн – на отримання сертифікату готовності стадіону в Княгининку (після здачі стадіону в експлуатацію).
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