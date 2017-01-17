На волинській трасі встановлять зупинки та камери спостереження

Під час чергової сесії Княгининівської сільської ради виділили кошти на благоустрій траси М19 (Зміїнець, Милуші, Княгининок, Сирники, Рокині).Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Княгининівської сільської радиГолова громади зазначила, що виділять:50 тис. грн – на встановлення зупинок на трасі М19 (с.Зміїнець,Милуші,Княгининок),199 тис. грн – на закупівлю зупинок громадського транспорту,169 тис. грн – на закупівлю та встановлення камер зовнішнього спостереження на трасі М19 в с.Зміїнці, Милуші, Княгининок, Сирники, Рокині,23 тис. грн – на щебінь та пісок для встановлення огорожі на стадіоні смт.Рокині (сітка і стовпчики були закуплені раніше),25 тис. грн – на закупівлю сміттєвих баків в смт. Рокині,10 тис. грн – на отримання сертифікату готовності стадіону в Княгининку (після здачі стадіону в експлуатацію).