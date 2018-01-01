Загадкова смерть на Житомирщині: знайшли мертвими двох підлітків
Сьогодні, 14:50
У селі Висока Піч Житомирської області в квартирі знайшли тіла двох підлітків.
Про це інформує ГУНП у Житомирській області.
Зазначається, що вранці 2 червня жителька села Високої Печі, повернувшись з роботи після нічної зміни, виявила у квартирі 16-річного сина та 15-річну дівчину без ознак життя.
Вхідні двері були замкнені зсередини і, щоб потрапити в оселю, довелось зламати замок.
На місці події працівники слідчо-оперативної групи слідів стороннього проникнення до квартири не виявили.
За висновком експертів, причиною смерті підлітків стало отруєння невідомою речовиною. На даний час у рамках розпочатого кримінального провадження триває встановлення усіх обставин.
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Про це інформує ГУНП у Житомирській області.
Зазначається, що вранці 2 червня жителька села Високої Печі, повернувшись з роботи після нічної зміни, виявила у квартирі 16-річного сина та 15-річну дівчину без ознак життя.
Вхідні двері були замкнені зсередини і, щоб потрапити в оселю, довелось зламати замок.
На місці події працівники слідчо-оперативної групи слідів стороннього проникнення до квартири не виявили.
За висновком експертів, причиною смерті підлітків стало отруєння невідомою речовиною. На даний час у рамках розпочатого кримінального провадження триває встановлення усіх обставин.
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