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Загадкова смерть на Житомирщині: знайшли мертвими двох підлітків

Загадкова смерть на Житомирщині: знайшли мертвими двох підлітків
У селі Висока Піч Житомирської області в квартирі знайшли тіла двох підлітків.

Про це інформує ГУНП у Житомирській області.

Зазначається, що вранці 2 червня жителька села Високої Печі, повернувшись з роботи після нічної зміни, виявила у квартирі 16-річного сина та 15-річну дівчину без ознак життя.

Вхідні двері були замкнені зсередини і, щоб потрапити в оселю, довелось зламати замок.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи слідів стороннього проникнення до квартири не виявили.

За висновком експертів, причиною смерті підлітків стало отруєння невідомою речовиною. На даний час у рамках розпочатого кримінального провадження триває встановлення усіх обставин.



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Теги: смерть, Житомирщина
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