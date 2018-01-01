Волинянка поцупила у чоловіка гаманець на заправці

У Турійську жінка вкрала гаманця у чоловіка.Так, до поліція звернувся 41-річний житель Луцького району із заявою про те, що на АЗС у селищі Турійськ у нього невідома особа викрала гаманець, де було 35 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.Правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 28-річної жительки Турійського району. Поліцейські вилучили в правопорушниці гроші та повернули власнику.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.