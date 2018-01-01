вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка поцупила у чоловіка гаманець на заправці

Волинянка поцупила у чоловіка гаманець на заправці
У Турійську жінка вкрала гаманця у чоловіка.

Так, до поліція звернувся 41-річний житель Луцького району із заявою про те, що на АЗС у селищі Турійськ у нього невідома особа викрала гаманець, де було 35 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 28-річної жительки Турійського району. Поліцейські вилучили в правопорушниці гроші та повернули власнику.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, гаманець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Модель з Луцька може стати «Міс Україною Всесвіт-2018»
Сьогодні, 15:22
У луцькому «Промені» — літня акція «1+1»*
Сьогодні, 15:17
Волинянка поцупила у чоловіка гаманець на заправці
Сьогодні, 15:02
Загадкова смерть на Житомирщині: знайшли мертвими двох підлітків
Сьогодні, 14:50
На волинській трасі встановлять зупинки та камери спостереження
Сьогодні, 14:42
Схожі новини
У Нововолинську обікрали машину, в якій було 13 тисяч гривень. ФОТО У Нововолинську обікрали машину, в якій було 13 тисяч гривень. ФОТО
01 травень, 14:17
У волинянки вкрали гаманець, у якому було 8 тисяч гривень У волинянки вкрали гаманець, у якому було 8 тисяч гривень
18 квітень, 13:23
Волинянку обікрали у магазині секонд-хенду Волинянку обікрали у магазині секонд-хенду
19 лютий, 12:39
Зайшла в будинок і вкрала гроші: у Луцьку звинувачують ромку в крадіжці Зайшла в будинок і вкрала гроші: у Луцьку звинувачують ромку в крадіжці
11 лютий, 21:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на відсутність розмітки на дорогах. ВІДЕО
Сьогодні, 15:41
 0
Шахрай видурив у волинянина 1500 доларів за «євробляху»
Сьогодні, 15:35
 0
У «Промені» відбудеться автограф-сесія з DZIDZIO*
Сьогодні, 15:34
 0
У луцькому Сіті Парку відзначили велике дитяче свято спорту. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
Модель з Луцька може стати «Міс Україною Всесвіт-2018»
Сьогодні, 15:22
 0
Медіа
відео
1/8