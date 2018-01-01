Волинянка поцупила у чоловіка гаманець на заправці
Сьогодні, 15:02
У Турійську жінка вкрала гаманця у чоловіка.
Так, до поліція звернувся 41-річний житель Луцького району із заявою про те, що на АЗС у селищі Турійськ у нього невідома особа викрала гаманець, де було 35 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 28-річної жительки Турійського району. Поліцейські вилучили в правопорушниці гроші та повернули власнику.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
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Так, до поліція звернувся 41-річний житель Луцького району із заявою про те, що на АЗС у селищі Турійськ у нього невідома особа викрала гаманець, де було 35 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 28-річної жительки Турійського району. Поліцейські вилучили в правопорушниці гроші та повернули власнику.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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