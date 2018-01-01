У луцькому «Промені» — літня акція «1+1»*

До літніх розваг РЦ «Промінь» запускає купон 1+1, котрий можна буде отримати придбавши квиток в кіно у кінотеатрі Multiplex.Літній купон включає в себе:Multiplex – 2-й набір поп-корн карамель 1,5л + лимонад 400мл БЕЗКОШТОВНО;Ring Coffee – 2-й напій «Ice Tea» 350мл БЕЗКОШТОВНО;Смугастий носоріг – 2-й манікюр БЕЗКОШТОВНО;George’s Club – 2-га година гри в боулінг БЕЗКОШТОВНО;Grand Central – 2-й коктейль «Цитрус» у Ring Cafe БЕЗКОШТОВНО.Запрошуємо вас випити смачного прохолодного чаю з коханою людиною чи другом у Ring Coffee або коктейль «Цитрус» у Grand Central. Приходь на манікюр в Смугастий носоріг в «Майстерню краси» з подружкою та платіть лише за одного, або ж записуйся на наступний безкоштовно. А якщо любите активний відпочинок, то приходьте у George’s Club та грайте 2-гу годину в боулінгу безкоштовно.І нехай початок літа стане по особливому яскравим та веселим!Довідка: +380 (68) 525 90 09.