У луцькому «Промені» — літня акція «1+1»*
Сьогодні, 15:17
До літніх розваг РЦ «Промінь» запускає купон 1+1, котрий можна буде отримати придбавши квиток в кіно у кінотеатрі Multiplex.
Літній купон включає в себе:
Multiplex – 2-й набір поп-корн карамель 1,5л + лимонад 400мл БЕЗКОШТОВНО;
Ring Coffee – 2-й напій «Ice Tea» 350мл БЕЗКОШТОВНО;
Смугастий носоріг – 2-й манікюр БЕЗКОШТОВНО;
George’s Club – 2-га година гри в боулінг БЕЗКОШТОВНО;
Grand Central – 2-й коктейль «Цитрус» у Ring Cafe БЕЗКОШТОВНО.
Запрошуємо вас випити смачного прохолодного чаю з коханою людиною чи другом у Ring Coffee або коктейль «Цитрус» у Grand Central. Приходь на манікюр в Смугастий носоріг в «Майстерню краси» з подружкою та платіть лише за одного, або ж записуйся на наступний безкоштовно. А якщо любите активний відпочинок, то приходьте у George’s Club та грайте 2-гу годину в боулінгу безкоштовно.
І нехай початок літа стане по особливому яскравим та веселим!
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Літній купон включає в себе:
Multiplex – 2-й набір поп-корн карамель 1,5л + лимонад 400мл БЕЗКОШТОВНО;
Ring Coffee – 2-й напій «Ice Tea» 350мл БЕЗКОШТОВНО;
Смугастий носоріг – 2-й манікюр БЕЗКОШТОВНО;
George’s Club – 2-га година гри в боулінг БЕЗКОШТОВНО;
Grand Central – 2-й коктейль «Цитрус» у Ring Cafe БЕЗКОШТОВНО.
Запрошуємо вас випити смачного прохолодного чаю з коханою людиною чи другом у Ring Coffee або коктейль «Цитрус» у Grand Central. Приходь на манікюр в Смугастий носоріг в «Майстерню краси» з подружкою та платіть лише за одного, або ж записуйся на наступний безкоштовно. А якщо любите активний відпочинок, то приходьте у George’s Club та грайте 2-гу годину в боулінгу безкоштовно.
І нехай початок літа стане по особливому яскравим та веселим!
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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