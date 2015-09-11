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Шахрай видурив у волинянина 1500 доларів за «євробляху»

Шахрай видурив у волинянина 1500 доларів за «євробляху»
Волинянин віддав шахраєві півтори тисячі доларів за автомобіль із-за кордону, якого так і не отримав.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинської області.

Зловмисник під приводом купівлі на замовлення за кордоном автомобіля видурив у 22-річного лучанина 1,5 тис. доларів США. Не отримавши обіцяний транспортний засіб, ошуканий волинянин звернувся за допомогою в поліцію.

Правоохоронці встановили, що шляхом обману коштами заявника заволодів 26-річний житель обласного центру Волині. Він обіцяв чоловікові за 1,5 тис. доларів США купити в сусідній державі автомобіль і пригнати в Україну. Однак, обіцяного так і не виконав і грошей не повернув.

За фактом заволодіння чужими коштами шляхом обману чи зловживання довірою поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Порушнику загрожує, зокрема, до трьох років обмеження волі.

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Теги: євробляха, автомобіль, шахрай
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