Шахрай видурив у волинянина 1500 доларів за «євробляху»
Сьогодні, 15:35
Волинянин віддав шахраєві півтори тисячі доларів за автомобіль із-за кордону, якого так і не отримав.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинської області.
Зловмисник під приводом купівлі на замовлення за кордоном автомобіля видурив у 22-річного лучанина 1,5 тис. доларів США. Не отримавши обіцяний транспортний засіб, ошуканий волинянин звернувся за допомогою в поліцію.
Правоохоронці встановили, що шляхом обману коштами заявника заволодів 26-річний житель обласного центру Волині. Він обіцяв чоловікові за 1,5 тис. доларів США купити в сусідній державі автомобіль і пригнати в Україну. Однак, обіцяного так і не виконав і грошей не повернув.
За фактом заволодіння чужими коштами шляхом обману чи зловживання довірою поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Порушнику загрожує, зокрема, до трьох років обмеження волі.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинської області.
Зловмисник під приводом купівлі на замовлення за кордоном автомобіля видурив у 22-річного лучанина 1,5 тис. доларів США. Не отримавши обіцяний транспортний засіб, ошуканий волинянин звернувся за допомогою в поліцію.
Правоохоронці встановили, що шляхом обману коштами заявника заволодів 26-річний житель обласного центру Волині. Він обіцяв чоловікові за 1,5 тис. доларів США купити в сусідній державі автомобіль і пригнати в Україну. Однак, обіцяного так і не виконав і грошей не повернув.
За фактом заволодіння чужими коштами шляхом обману чи зловживання довірою поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Порушнику загрожує, зокрема, до трьох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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