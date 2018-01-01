У Луцьку муніципали зловили продавця, яка торгувала сурогатом
Сьогодні, 15:58
Луцькі муніципали в районі ТЦ "Гостинець" зловили на реалізації сурогатного алкоголю жінку-продавця.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Зазначається, що жінка підготувала до реалізації дві пластикові пляшки наповнені алкоголем сумнівної якості.
На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Зазначається, що жінка підготувала до реалізації дві пластикові пляшки наповнені алкоголем сумнівної якості.
На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
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