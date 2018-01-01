У Луцьку муніципали зловили продавця, яка торгувала сурогатом





Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.



Зазначається, що жінка підготувала до реалізації дві пластикові пляшки наповнені алкоголем сумнівної якості.



На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.

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