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У Луцьку муніципали зловили продавця, яка торгувала сурогатом

У Луцьку муніципали зловили продавця, яка торгувала сурогатом
Луцькі муніципали в районі ТЦ "Гостинець" зловили на реалізації сурогатного алкоголю жінку-продавця.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Зазначається, що жінка підготувала до реалізації дві пластикові пляшки наповнені алкоголем сумнівної якості.

На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 3 ст 156 КУпАП, який передадуть на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.

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Теги: сурогат, Луцьк
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