У Володимирі невідомі поламали лавку. ФОТО
Сьогодні, 16:05
У Володимирі-Волинському вандали понищили лавку.
Про це на сторінці «Ганьба княжого міста» написала Валентина Борусевич.
«Не зважаючи на камери бидлота і далі все нищить. Що робити далі?» - пише автор допису.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на сторінці «Ганьба княжого міста» написала Валентина Борусевич.
«Не зважаючи на камери бидлота і далі все нищить. Що робити далі?» - пише автор допису.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку влаштовують журналістський турнір із боулінгу
Сьогодні, 16:40
У Луцьку просять відновити маршрутку №14
Сьогодні, 16:25
У Володимирі невідомі поламали лавку. ФОТО
Сьогодні, 16:05
У Луцьку муніципали зловили продавця, яка торгувала сурогатом
Сьогодні, 15:58
Лучани скаржаться на відсутність розмітки на дорогах. ВІДЕО
Сьогодні, 15:41