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У Володимирі невідомі поламали лавку. ФОТО

У Володимирі невідомі поламали лавку. ФОТО
У Володимирі-Волинському вандали понищили лавку.

Про це на сторінці «Ганьба княжого міста» написала Валентина Борусевич.

«Не зважаючи на камери бидлота і далі все нищить. Що робити далі?» - пише автор допису.

У Володимирі невідомі поламали лавку. ФОТО
У Володимирі невідомі поламали лавку. ФОТО
У Володимирі невідомі поламали лавку. ФОТО
У Володимирі невідомі поламали лавку. ФОТО

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Теги: вандал, Володимир-Волинський, лавка
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