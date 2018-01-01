У Володимирі невідомі поламали лавку. ФОТО





Про це на сторінці «Ганьба княжого міста» написала Валентина Борусевич.



«Не зважаючи на камери бидлота і далі все нищить. Що робити далі?» - пише автор допису.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському вандали понищили лавку.Про це на сторінці «Ганьба княжого міста» написала«Не зважаючи на камери бидлота і далі все нищить. Що робити далі?» - пише автор допису.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію