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У Луцьку влаштовують журналістський турнір із боулінгу

У Луцьку влаштовують журналістський турнір із боулінгу
У ТРЦ «ПортCity» відбудеться турнір, присвячений Дню журналіста, який традиційно святкують 6 червня.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської ОДА.

З нагоди Дня журналіста, працівники відділу запрошують представників засобів масової інформації області на змагання із боулінгу.

Турнір відбудеться 7 червня, о 17:30, у боулінг-клубі «Strike City» (ТРЦ «ПортCity»).

Позмагатися у першості з боулінгу запрошують колективи усіх бажаючих ЗМІ, які у разі перемоги отримають цінні подарунки.

Зокрема, призом за зайняте І місце буде ноутбук від голови облдержадміністрації, за ІІ та ІІІ місця – інші цінні подарунки.

Окрім цього, боулінг-клуб «Strike City» за кращу гру подарує сертифікати на безкоштовні ігри кращій учасниці та учаснику змагань.

Умови конкурсу:

Команда повинна складатися із чотирьох гравців — двоє чоловіків та двоє жінок.

Про склад та готовність команди взяти участь в змаганні слід повідомити т.в.о. начальника відділу інформаційної політики облдержадміністрації Каріну Мариневич, надіславши повідомлення на електронну адресу [email protected]

Деталі за телефоном: 096 459 23 88.

Прийом заявок для участі в змаганні триватиме до 17.00 год. 06 червня 2018 року.

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Теги: боулінг, турнір, Луцьк, День журналіста
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