У Луцьку влаштовують журналістський турнір із боулінгу
Сьогодні, 16:40
У ТРЦ «ПортCity» відбудеться турнір, присвячений Дню журналіста, який традиційно святкують 6 червня.
Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської ОДА.
З нагоди Дня журналіста, працівники відділу запрошують представників засобів масової інформації області на змагання із боулінгу.
Турнір відбудеться 7 червня, о 17:30, у боулінг-клубі «Strike City» (ТРЦ «ПортCity»).
Позмагатися у першості з боулінгу запрошують колективи усіх бажаючих ЗМІ, які у разі перемоги отримають цінні подарунки.
Зокрема, призом за зайняте І місце буде ноутбук від голови облдержадміністрації, за ІІ та ІІІ місця – інші цінні подарунки.
Окрім цього, боулінг-клуб «Strike City» за кращу гру подарує сертифікати на безкоштовні ігри кращій учасниці та учаснику змагань.
Умови конкурсу:
Команда повинна складатися із чотирьох гравців — двоє чоловіків та двоє жінок.
Про склад та готовність команди взяти участь в змаганні слід повідомити т.в.о. начальника відділу інформаційної політики облдержадміністрації Каріну Мариневич, надіславши повідомлення на електронну адресу [email protected]
Деталі за телефоном: 096 459 23 88.
Прийом заявок для участі в змаганні триватиме до 17.00 год. 06 червня 2018 року.
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Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської ОДА.
З нагоди Дня журналіста, працівники відділу запрошують представників засобів масової інформації області на змагання із боулінгу.
Турнір відбудеться 7 червня, о 17:30, у боулінг-клубі «Strike City» (ТРЦ «ПортCity»).
Позмагатися у першості з боулінгу запрошують колективи усіх бажаючих ЗМІ, які у разі перемоги отримають цінні подарунки.
Зокрема, призом за зайняте І місце буде ноутбук від голови облдержадміністрації, за ІІ та ІІІ місця – інші цінні подарунки.
Окрім цього, боулінг-клуб «Strike City» за кращу гру подарує сертифікати на безкоштовні ігри кращій учасниці та учаснику змагань.
Умови конкурсу:
Команда повинна складатися із чотирьох гравців — двоє чоловіків та двоє жінок.
Про склад та готовність команди взяти участь в змаганні слід повідомити т.в.о. начальника відділу інформаційної політики облдержадміністрації Каріну Мариневич, надіславши повідомлення на електронну адресу [email protected]
Деталі за телефоном: 096 459 23 88.
Прийом заявок для участі в змаганні триватиме до 17.00 год. 06 червня 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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