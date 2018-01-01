У Луцьку влаштовують журналістський турнір із боулінгу





Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської ОДА.



З нагоди Дня журналіста, працівники відділу запрошують представників засобів масової інформації області на змагання із боулінгу.



Турнір відбудеться 7 червня, о 17:30, у боулінг-клубі «Strike City» (ТРЦ «ПортCity»).



Позмагатися у першості з боулінгу запрошують колективи усіх бажаючих ЗМІ, які у разі перемоги отримають цінні подарунки.



Зокрема, призом за зайняте І місце буде ноутбук від голови облдержадміністрації, за ІІ та ІІІ місця – інші цінні подарунки.



Окрім цього, боулінг-клуб «Strike City» за кращу гру подарує сертифікати на безкоштовні ігри кращій учасниці та учаснику змагань.



Умови конкурсу:



Команда повинна складатися із чотирьох гравців — двоє чоловіків та двоє жінок.



Про склад та готовність команди взяти участь в змаганні слід повідомити т.в.о. начальника відділу інформаційної політики облдержадміністрації Каріну Мариневич, надіславши повідомлення на електронну адресу



Деталі за телефоном: 096 459 23 88.



Прийом заявок для участі в змаганні триватиме до 17.00 год. 06 червня 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» відбудеться турнір, присвячений Дню журналіста, який традиційно святкують 6 червня.Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської ОДА.З нагоди Дня журналіста, працівники відділу запрошують представників засобів масової інформації області на змагання із боулінгу.Турнір відбудеться 7 червня, о 17:30, у боулінг-клубі «Strike City» (ТРЦ «ПортCity»).Позмагатися у першості з боулінгу запрошують колективи усіх бажаючих ЗМІ, які у разі перемоги отримають цінні подарунки.Зокрема, призом за зайняте І місце буде ноутбук від голови облдержадміністрації, за ІІ та ІІІ місця – інші цінні подарунки.Окрім цього, боулінг-клуб «Strike City» за кращу гру подарує сертифікати на безкоштовні ігри кращій учасниці та учаснику змагань.Умови конкурсу:Команда повинна складатися із чотирьох гравців — двоє чоловіків та двоє жінок.Про склад та готовність команди взяти участь в змаганні слід повідомити т.в.о. начальника відділу інформаційної політики облдержадміністрації, надіславши повідомлення на електронну адресу [email protected] Деталі за телефоном: 096 459 23 88.Прийом заявок для участі в змаганні триватиме до 17.00 год. 06 червня 2018 року.

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