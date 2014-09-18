Луцький політех «обскакав» СНУ у рейтингу вишів
Сьогодні, 17:26
ЛНТУ «обійшов» СНУ у всеукраїнському рейтингу вишів.
Про це пише сайт Євроосвіта.
При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: «Рейтинги і акредитація - дві дороги до однієї мети» (23-25 травня, 2018р., м. Хассельті, Бельгія) та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (24-25 травня 2018 р., Париж, Франція).
Що стосується волинських вишів, то, за рейтингом, Луцький національний технічний університет зайняв 74 позицію серед українських ВНЗ. Кількість балів — 23,57.
А Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посів 80 сходинку рейтингу, відповідно набравши 23,29 балів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише сайт Євроосвіта.
При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: «Рейтинги і акредитація - дві дороги до однієї мети» (23-25 травня, 2018р., м. Хассельті, Бельгія) та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (24-25 травня 2018 р., Париж, Франція).
Що стосується волинських вишів, то, за рейтингом, Луцький національний технічний університет зайняв 74 позицію серед українських ВНЗ. Кількість балів — 23,57.
А Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посів 80 сходинку рейтингу, відповідно набравши 23,29 балів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
що із 90 вузів наші на 74 місці! Перемога повний гаплик...
Останні новини
Щоб не йти на суд, волинянин встромив ніж собі у груди. ФОТО 18+
Сьогодні, 18:03
В аварії на Волині травмувався пасажир мотоцикла
Сьогодні, 17:32
Луцький політех «обскакав» СНУ у рейтингу вишів
Сьогодні, 17:26