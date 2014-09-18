Луцький політех «обскакав» СНУ у рейтингу вишів





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При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: «Рейтинги і акредитація - дві дороги до однієї мети» (23-25 травня, 2018р., м. Хассельті, Бельгія) та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (24-25 травня 2018 р., Париж, Франція).



Що стосується волинських вишів, то, за рейтингом, Луцький національний технічний університет зайняв 74 позицію серед українських ВНЗ. Кількість балів — 23,57.



А Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посів 80 сходинку рейтингу, відповідно набравши 23,29 балів.

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