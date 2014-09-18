вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький політех «обскакав» СНУ у рейтингу вишів

Луцький політех «обскакав» СНУ у рейтингу вишів
ЛНТУ «обійшов» СНУ у всеукраїнському рейтингу вишів.

Про це пише сайт Євроосвіта.

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: «Рейтинги і акредитація - дві дороги до однієї мети» (23-25 травня, 2018р., м. Хассельті, Бельгія) та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (24-25 травня 2018 р., Париж, Франція).

Що стосується волинських вишів, то, за рейтингом, Луцький національний технічний університет зайняв 74 позицію серед українських ВНЗ. Кількість балів — 23,57.

А Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки посів 80 сходинку рейтингу, відповідно набравши 23,29 балів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЛНТУ, СНУ, рейтинг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
що із 90 вузів наші на 74 місці! Перемога повний гаплик...
Відповісти
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щоб не йти на суд, волинянин встромив ніж собі у груди. ФОТО 18+
Сьогодні, 18:03
В аварії на Волині травмувався пасажир мотоцикла
Сьогодні, 17:32
Луцький політех «обскакав» СНУ у рейтингу вишів
Сьогодні, 17:26
Захоплюється футболом і риболовлею: волинян закликають привітати сина бійця АТО
Сьогодні, 17:13
Буде новий рентген і кабінет: Савченко обнадіяв ківерцівських медиків
Сьогодні, 17:04
Схожі новини
Луцький «політех» засвітився у світовому рейтингу Луцький «політех» засвітився у світовому рейтингу
20 лютий, 08:00
СНУ - один з кращих вишів України СНУ - один з кращих вишів України
18 вересень, 2014, 11:15
Найбільші університети Волині готові прийняти на навчання студентів з Криму Найбільші університети Волині готові прийняти на навчання студентів з Криму
21 березень, 2014, 09:10
Два волинські університети ‒ у ТОП-200 вишів України Два волинські університети ‒ у ТОП-200 вишів України
01 червень, 2013, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан запрошують на каву з державним реєстратором
Сьогодні, 18:45
 0
У «Промені» покажуть відомий британський спектакль*
Сьогодні, 18:23
 0
У Любешові відбувся боксерський турнір, присвячений пам'яті Ігоря Єремєєва. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:09
 0
У селі на Волині травмувався скутерист
Сьогодні, 18:04
 0
Щоб не йти на суд, волинянин встромив ніж собі у груди. ФОТО 18+
Сьогодні, 18:03
 0
Медіа
відео
1/8