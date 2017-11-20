В аварії на Волині травмувався пасажир мотоцикла
Сьогодні, 17:32
В селищі Шацьк трапилась дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав молодий чоловік.
Зазначається, що 20-річний хлопець, керуючи мотоциклом "Вайпер" на нерегульованому рівнозначному перехресті зіткнувся з Volkswagen Т4, польської реєстрації, - інформує Шацьке відділення поліції.
Водії тілесних ушкоджень не отримали, автомобіль та мотоцикл зазнали механічних пошкоджень. Однак 19-річний пасажир мотоцикла отримав тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми та був госпіталізований до лікарні.
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Зазначається, що 20-річний хлопець, керуючи мотоциклом "Вайпер" на нерегульованому рівнозначному перехресті зіткнувся з Volkswagen Т4, польської реєстрації, - інформує Шацьке відділення поліції.
Водії тілесних ушкоджень не отримали, автомобіль та мотоцикл зазнали механічних пошкоджень. Однак 19-річний пасажир мотоцикла отримав тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми та був госпіталізований до лікарні.
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