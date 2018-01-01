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У селі на Волині травмувався скутерист

У селі на Волині травмувався скутерист
В селі Пульмо Шацького району сталась дорожньо-транспортна пригода.

Так, 47-річний місцевий житель рухаючись на скутері Yamaha, без мотошолома в напрямку села Залісся, не вибрав безпечної швидкості руху та не впорався з керуванням внаслідок чого впав, отримавши забійні рани голови та обличчя, - інформує Шацьке відділення поліції

Чоловік був доставлений каретою швидкої допомоги до лікарні, а скутер відправили на штафмайданчик відділення поліції.

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Теги: скутерист, аварія
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