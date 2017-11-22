У Любешові відбувся боксерський турнір, присвячений пам'яті Ігоря Єремєєва. ФОТО. ВІДЕО





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Нагадаємо, Ігор Єремеєв трагічно загинув у серпні 2015 року. Цього ж року під час зустрічі у Любешівському технічному коледжі Ігор Єремеєв пообіцяв громадській організації «Спортивний клуб «УДАР» допомогти придбати боксерський ринг. Ринг придбали і встановили, але відкрити його депутату не судилося.



У пам’ять про загиблого депутата, людини, яка всіляко допомагала району у розвитку спорту і відбулися міжнародні змагання, організаторами якого виступили – Фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині», Федерація боксу у Волинській області, Любешівська районна державна адміністрація та районна рада, Любешівська селищна рада, відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації та неодноразовий призер і чемпіон Європи і світу з кікбоксінгу, чемпіон України з боксу, віце-президент федерації боксу, уродженець с. Залізниці Іван Швайко.



До Любешова приїхали 150 боксерів з Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Волинської областей, команда міста Київ, а також з ближнього зарубіжжя – боксери із Республіки Білорусь.



Серед поважних гостей та членів організаційного комітету, які завітали на церемонію урочистого відкриття турніру – народний депутат України Степан Івахів, генерал-майор міліції, почесний Президент Волинської федерації кікбоксингу Віктор Швидкий, перший заступник голови Любешівської райдержадміністрації Сергій Фесик, голова районної ради Петро Нагорний, голова Любешівської селищної ради Олег Кух, представник відділення боксу дитячо-юнацької спортивної школи №5 міста Пінська Республіки Білорусь Олександр Березюк та брат Ігоря Єремеєва Євген Єремеєв.



Перший заступник голови РДА Сергій Фесик привітав всіх спортсменів та тренерів і висловив сподівання, що це не єдиний чемпіонат такого рівня, який відбуватиметься на теренах Любешівщини.



«Подарований боксерський ринг спортивному клубу «УДАР» Ігорем Мироновичем став новим витком боксерської справи в нашому районі. Вірю, що любешівська боксерська арена стане для кожного з учасників початком успішної спортивної кар’єри», – зазначив очільник району.



З вітальним словом до присутніх звернувся і народний депутат України, друг Ігоря Єремеєва Степан Івахів, який вітаючи учасників турніру зазначив, що хто вдягає боксерські рукавички і виходить на ринг – вже переможці, адже бокс – один з найжорсткіших видів спорту.



Опісля, урочисту церемонію відкриття змагань розпочали із звучання Державного Гімну України, та врученням традиційних волинських дарів гостям нашого краю. Державний Гімн виконав акапельно директор Будинку культури Любешівської селищної ради Анатолій Ковальчук,



Після оголошення суддівської колегії розпочались безпосередні змагання.



Упродовж двох днів тривали запеклі сутички за вихід у фінал турніру. І ось, у безкомпромісній боротьбі визначились найкращі боксери, які у 17 фінальних поєдинках виборювали звання чемпіонів Міжнародного турніру.



Учасники змагалися у наступних вагових категоріях:



- чоловіки до 22-х років – 64, 69, 75, 81 кг;

- молодь 2000 – 2001 рр.н. – 56, 60, 64, 69, 75, 81, +91 кг;

- юніори 2002 – 2003 рр.н. – 44-46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 80.



Змагання такого рівня проходили згідно діючих правил АІВА.



Варто відзначити любешівських боксерів – вихованців спортивного клубу «УДАР» (тренер Созон Смаль). Із 36 золотих медалей чотири – у любешівських боксерів: Валентина Петрика (вагова категорія 33 кг), Назарія Ходаківського (вагова категорія 34 кг), Мирослава Бущука (молодь 2000 – 2001 рр.н. – 60 кг) та Андрія Швириди (чоловіки +91 кг). За крок до перемоги зупинився Дмитро Ковальчук (чоловіки 69 кг), який у спарингу за рішенням суддів отримав нічию.



Переможці та призери змагань отримали грамоти, медалі та статуетки.



За рішенням суддів кращими боксерами змагань стали Ельдар Багіров (Івано-Франківськ) та Андрій Швирид (Любешів), яких нагородили кубками, сувенірами та цінними подарунками.



Відеосюжет з турніру оприлюднив "



Фото - Любешівської РДА.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищному парку Любешова відбувся Міжнародний турнір з боксу, присвячений пам'яті Ігоря Єремеєва.Про це повідомляє прес-служба Любешівської райдержадміністрації.Нагадаємо, Ігор Єремеєв трагічно загинув у серпні 2015 року. Цього ж року під час зустрічі у Любешівському технічному коледжі Ігор Єремеєв пообіцяв громадській організації «Спортивний клуб «УДАР» допомогти придбати боксерський ринг. Ринг придбали і встановили, але відкрити його депутату не судилося.У пам’ять про загиблого депутата, людини, яка всіляко допомагала району у розвитку спорту і відбулися міжнародні змагання, організаторами якого виступили – Фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині», Федерація боксу у Волинській області, Любешівська районна державна адміністрація та районна рада, Любешівська селищна рада, відділ з питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації та неодноразовий призер і чемпіон Європи і світу з кікбоксінгу, чемпіон України з боксу, віце-президент федерації боксу, уродженець с. ЗалізниціДо Любешова приїхали 150 боксерів з Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Волинської областей, команда міста Київ, а також з ближнього зарубіжжя – боксери із Республіки Білорусь.Серед поважних гостей та членів організаційного комітету, які завітали на церемонію урочистого відкриття турніру – народний депутат України, генерал-майор міліції, почесний Президент Волинської федерації кікбоксингу, перший заступник голови Любешівської райдержадміністрації, голова районної ради, голова Любешівської селищної ради, представник відділення боксу дитячо-юнацької спортивної школи №5 міста Пінська Республіки Білорусьта брат Ігоря ЄремеєваПерший заступник голови РДАпривітав всіх спортсменів та тренерів і висловив сподівання, що це не єдиний чемпіонат такого рівня, який відбуватиметься на теренах Любешівщини.«Подарований боксерський ринг спортивному клубу «УДАР» Ігорем Мироновичем став новим витком боксерської справи в нашому районі. Вірю, що любешівська боксерська арена стане для кожного з учасників початком успішної спортивної кар’єри», – зазначив очільник району.З вітальним словом до присутніх звернувся і народний депутат України, друг Ігоря Єремеєва, який вітаючи учасників турніру зазначив, що хто вдягає боксерські рукавички і виходить на ринг – вже переможці, адже бокс – один з найжорсткіших видів спорту.Опісля, урочисту церемонію відкриття змагань розпочали із звучання Державного Гімну України, та врученням традиційних волинських дарів гостям нашого краю. Державний Гімн виконав акапельно директор Будинку культури Любешівської селищної радиПісля оголошення суддівської колегії розпочались безпосередні змагання.Упродовж двох днів тривали запеклі сутички за вихід у фінал турніру. І ось, у безкомпромісній боротьбі визначились найкращі боксери, які у 17 фінальних поєдинках виборювали звання чемпіонів Міжнародного турніру.Учасники змагалися у наступних вагових категоріях:- чоловіки до 22-х років – 64, 69, 75, 81 кг;- молодь 2000 – 2001 рр.н. – 56, 60, 64, 69, 75, 81, +91 кг;- юніори 2002 – 2003 рр.н. – 44-46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 80.Змагання такого рівня проходили згідно діючих правил АІВА.Варто відзначити любешівських боксерів – вихованців спортивного клубу «УДАР» (тренер). Із 36 золотих медалей чотири – у любешівських боксерів:(вагова категорія 33 кг),(вагова категорія 34 кг),(молодь 2000 – 2001 рр.н. – 60 кг) та(чоловіки +91 кг). За крок до перемоги зупинився(чоловіки 69 кг), який у спарингу за рішенням суддів отримав нічию.Переможці та призери змагань отримали грамоти, медалі та статуетки.За рішенням суддів кращими боксерами змагань стали(Івано-Франківськ) та Андрій Швирид (Любешів), яких нагородили кубками, сувенірами та цінними подарунками.Відеосюжет з турніру оприлюднив " 12 канал ".Фото - Любешівської РДА.

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