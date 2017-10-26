Щоб не йти на суд, волинянин встромив ніж собі у груди. ФОТО 18+
Сьогодні, 18:03
67-річний мешканець селища Голоби Ковельського району встромив ножа собі у груди.
Інцидент трапився 1 червня, - пише видання КовельPost.
Бригада лікарів Ковельського МТМО провела складну операцію на грудній клітці.
Як стало відомо чоловік, аби не йти на судове засідання через сварку із сусідом, заподіяв собі тілесне ушкодження. Лікарі врятували йому життя. Наразі стан пацієнта стабільний.
ФОТО 18+
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Інцидент трапився 1 червня, - пише видання КовельPost.
Бригада лікарів Ковельського МТМО провела складну операцію на грудній клітці.
Як стало відомо чоловік, аби не йти на судове засідання через сварку із сусідом, заподіяв собі тілесне ушкодження. Лікарі врятували йому життя. Наразі стан пацієнта стабільний.
ФОТО 18+
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