Через відсутність програмного забезпечення не розрахували субсидії





Про це повідомили в управління соціального захисту населення Ковельської міськради.



Це відбулося через об’єктивну причину: відсутнє програмне забезпечення, яке відповідає вимогам чинного законодавства. Саме тому неможливо отримати інформацію про доходи з Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, Держприкордонслужби про перетин державного кордону, органів МВС про наявність транспортних засобів тощо.



Після надходження відповідного програмного продукту розрахунок житлової субсидії окремим категоріям громадян буде здійснено без додаткового звернення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розрахунок субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на неопалювальний період з 1 травня по 30 вересня не проведено.Про це повідомили в управління соціального захисту населення Ковельської міськради.Це відбулося через об’єктивну причину: відсутнє програмне забезпечення, яке відповідає вимогам чинного законодавства. Саме тому неможливо отримати інформацію про доходи з Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, Держприкордонслужби про перетин державного кордону, органів МВС про наявність транспортних засобів тощо.Після надходження відповідного програмного продукту розрахунок житлової субсидії окремим категоріям громадян буде здійснено без додаткового звернення.

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