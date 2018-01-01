вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через відсутність програмного забезпечення не розрахували субсидії

Через відсутність програмного забезпечення не розрахували субсидії
Розрахунок субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на неопалювальний період з 1 травня по 30 вересня не проведено.

Про це повідомили в управління соціального захисту населення Ковельської міськради.

Це відбулося через об’єктивну причину: відсутнє програмне забезпечення, яке відповідає вимогам чинного законодавства. Саме тому неможливо отримати інформацію про доходи з Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України, Держприкордонслужби про перетин державного кордону, органів МВС про наявність транспортних засобів тощо.

Після надходження відповідного програмного продукту розрахунок житлової субсидії окремим категоріям громадян буде здійснено без додаткового звернення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: субсидії, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський фотограф зафіксував покоси на Гнідавському лужку
Сьогодні, 21:53
Через відсутність програмного забезпечення не розрахували субсидії
Сьогодні, 21:42
Потребує допомоги родина волинського військового
Сьогодні, 21:29
Прокуратура відсудила ділянку, на якій обіцяли сміттєпереробний завод
Сьогодні, 21:14
Луцькому будинку престарілих подарували тренажери
Сьогодні, 20:29
Схожі новини
Мінсоцполітики пояснило, як перевірятимуть житло претендентів на субсидії Мінсоцполітики пояснило, як перевірятимуть житло претендентів на субсидії
02 червень, 02:59
Багатодітна матір підробила документи на субсидію Багатодітна матір підробила документи на субсидію
15 травень, 02:00
У Ковелі зробили «субсидію» на телекомунікаційні послуги У Ковелі зробили «субсидію» на телекомунікаційні послуги
27 лютий, 08:02
Субсидії отримують майже половина волинських родин Субсидії отримують майже половина волинських родин
22 лютий, 23:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський фотограф зафіксував покоси на Гнідавському лужку
Сьогодні, 21:53
 0
Через відсутність програмного забезпечення не розрахували субсидії
Сьогодні, 21:42
 0
Потребує допомоги родина волинського військового
Сьогодні, 21:29
 0
Прокуратура відсудила ділянку, на якій обіцяли сміттєпереробний завод
Сьогодні, 21:14
 0
Луцькому будинку престарілих подарували тренажери
Сьогодні, 20:29
 0
Медіа
відео
1/8