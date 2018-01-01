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Волинський фотограф зафіксував покоси на Гнідавському лужку

Волинський фотограф зафіксував покоси на Гнідавському лужку
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрай зафіксував на світлинах перші покоси на Гнідавському лужку.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

«Вже парші духмяні покоси на наших лугах пролягли...(На Гнідавському лужку)…» - йдеться в дописі.

Чухрай також опублікував світлини.

Волинський фотограф зафіксував покоси на Гнідавському лужку
Волинський фотограф зафіксував покоси на Гнідавському лужку
Волинський фотограф зафіксував покоси на Гнідавському лужку
Волинський фотограф зафіксував покоси на Гнідавському лужку
Волинський фотограф зафіксував покоси на Гнідавському лужку
Волинський фотограф зафіксував покоси на Гнідавському лужку

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Теги: природа, Волинь
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Сьогодні, 21:42
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