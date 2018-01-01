Волинський фотограф зафіксував покоси на Гнідавському лужку

Віктор Чухрай зафіксував на світлинах перші покоси на Гнідавському лужку.



Про це він написав у соціальній мережі Facebook.



«Вже парші духмяні покоси на наших лугах пролягли...(На Гнідавському лужку)…» - йдеться в дописі.



Чухрай також опублікував світлини.





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