Лучанин сяде на 11 років за жорстоке п’яне вбивство





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляють



Нагадаємо, 19 березня 2017 року у квартирі луцької 5-поверхівки знайшли тіло вбитої жінки: сусіди забили на сполох, коли почули з-за дверей трупний запах. Згодом про підозру у вчиненні цього злочину повідомлено 51-річному співмешканцю потерпілої.



Обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння під час сварки зі своєю співмешканкою умисно двічі вдарив її господарським ножем у груди. Після цього ще шість разів вдарив по голові тупим предметом.



Згідно висновку судово-медичної експертизи, виявлені у потерпілої тілесні ушкодження у вигляді проникаючих колото-різаних ран грудної клітки, вдавлених зламів кісток склепіння черепа, стосовно живих осіб, відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень, як небезпечних для життя в момент спричинення, а причиною смерті жінки є відкрита черепно-мозкова травма, яка супроводжувалась вдавленими зламами кісток склепіння черепа та забоєм головного мозку.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Мовляв, повечерявши з жінкою та випивши спиртного, він пішов спати. Через деякий час прокинувся від того, що жінка наносила йому ножем тілесні ушкодження, зокрема різала руки. В зв’язку з цим, каже обвинувачений, він схопив її та відкинув, після чого вона втекла, а він далі ліг спати.



Він пригадав, що згодом знову прокинувся, оскільки жінка накинула на його шию мотузку та душила, тож з метою самозахисту він підняв ломик, який лежав поблизу дивану та декілька разів махнув позаду себе в сторону потерпілої, після чого остання послабила мотузку і він вивільнився. Також чоловік ствердив, що ніяких явних тілесних ушкоджень на тілі своєї співмешканки не бачив. Після цього він покинув приміщення квартири, а коли через незначний проміжок часу повернувся, то квартира була закрита зсередини. Тож, він вважав, що його дії слід кваліфікувати як перевищення меж необхідної оборони.



Однак, незважаючи на невизнання вини в умисному вбивстві, винність чоловіка підтверджується зібраними на досудовому слідстві та дослідженими безпосередньо в ході судового розгляду доказами.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 11 років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 років позбавлення волі отримав лучанин, який у стані алкогольного сп’яніння по-звірячому вбив свою співмешканку на вулиці Черняхівського. Він вдарив жінку ножем у груди та бив по голові.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - повідомляють Волинські новини Нагадаємо, 19 березня 2017 року у квартирі луцької 5-поверхівки знайшли тіло вбитої жінки: сусіди забили на сполох, коли почули з-за дверей трупний запах. Згодом про підозру у вчиненні цього злочину повідомлено 51-річному співмешканцю потерпілої.Обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння під час сварки зі своєю співмешканкою умисно двічі вдарив її господарським ножем у груди. Після цього ще шість разів вдарив по голові тупим предметом.Згідно висновку судово-медичної експертизи, виявлені у потерпілої тілесні ушкодження у вигляді проникаючих колото-різаних ран грудної клітки, вдавлених зламів кісток склепіння черепа, стосовно живих осіб, відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень, як небезпечних для життя в момент спричинення, а причиною смерті жінки є відкрита черепно-мозкова травма, яка супроводжувалась вдавленими зламами кісток склепіння черепа та забоєм головного мозку.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Мовляв, повечерявши з жінкою та випивши спиртного, він пішов спати. Через деякий час прокинувся від того, що жінка наносила йому ножем тілесні ушкодження, зокрема різала руки. В зв’язку з цим, каже обвинувачений, він схопив її та відкинув, після чого вона втекла, а він далі ліг спати.Він пригадав, що згодом знову прокинувся, оскільки жінка накинула на його шию мотузку та душила, тож з метою самозахисту він підняв ломик, який лежав поблизу дивану та декілька разів махнув позаду себе в сторону потерпілої, після чого остання послабила мотузку і він вивільнився. Також чоловік ствердив, що ніяких явних тілесних ушкоджень на тілі своєї співмешканки не бачив. Після цього він покинув приміщення квартири, а коли через незначний проміжок часу повернувся, то квартира була закрита зсередини. Тож, він вважав, що його дії слід кваліфікувати як перевищення меж необхідної оборони.Однак, незважаючи на невизнання вини в умисному вбивстві, винність чоловіка підтверджується зібраними на досудовому слідстві та дослідженими безпосередньо в ході судового розгляду доказами.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 11 років позбавлення волі.

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